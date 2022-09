Υγεία και Εργασία μετά την πανδημία στο μικροσκόπιο της 72ης συνόδου του ΠΟΥ

Την Ανθής Αγγελοπούλου

[email protected]

Στην 72η σύνοδο της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΥ για την Ευρώπη που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Τελ Αβίβ βρίσκονται οι Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα και η Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας Ζωή Ράπτη.

Στη συνάντηση αυτή έχουν έρθει Υπουργοί Υγείας και εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου των 53 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών ενώ, έχουν συνδεθεί εικονικά για την όσοι δεν κατάφεραν να είναι εδώ.

Θα πρέπει να πω ότι είναι μία από τις πρώτες διεθνείς συναντήσεις χωρίς μάσκες και τεστ κορωνοϊού και με χαλαρό πρωτόκολλο.

Επίσης, αυτή η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, είναι η πρώτη πλήρης προσωπική συνάντηση διακυβέρνησης στην Περιφέρεια από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, και σύμφωνα με του ειδικούς θα είναι μια ευκαιρία να προβληματιστούμε όλοι για την μέχρι τώρα πρόοδο και τα περαιτέρω βήματα που απαιτούνται για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εργασίας (EPW) 2020– 2025 – «Ενωμένη Δράση για Καλύτερη Υγεία στην Ευρώπη».

NAFTEMPORIKI.GR

Οι εκπρόσωποι του Ισραήλ και ειδικά ο Dr Asher Shalmon, Director of the International Relations Division in the Ministry of Health, ο οποίος κατάφερε να διοργανώσει αυτή την μεγάλη και σημαντική συνάντηση επεσήμανε ότι ευελπιστεί το RC72 να αποτελέσει για τους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της υγείας ένα φόρουμ στο οποίο θα συχητήσουν τις κύριες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία στην Περιφέρεια, τις τρέχουσες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία και τις ευκαιρίες για στενότερη υποπεριφερειακή και διαπεριφερειακή συνεργασία.

Η σύνοδος, όπως είπε, θα επιδιώξει επίσης συναίνεση σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν σε αρκετούς τομείς προτεραιότητας της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ενδυνάμωσης μέσω της ψηφιακής υγείας, της προώθησης της υγείας μέσω συμπεριφορικών και πολιτιστικών γνώσεων και της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτά φάρμακα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλά νέα και ενημερωμένα περιφερειακά σχέδια δράσης και οδικοί χάρτες θα συζητηθούν και θα υποβληθούν προς έγκριση, σε θέματα όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, η χρήση αλκοόλ, η φυματίωση, ο HIV, η ιογενής ηπατίτιδα και οι σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις.

Να σημειώσω ότι το επίσημο πρόγραμμα για το RC72 θα τρέξει για 3 ημέρες και η συνεδρία θα μεταδίδεται ζωντανά σε πραγματικό χρόνο και θα κοινοποιείται στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της ΠΟΥ/Ευρώπης χρησιμοποιώντας το #RC72TLV.