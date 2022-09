«Same same but different»: Ταξίδι στην Ταϊλάνδη, τη χώρα με τα πολλά χαμόγελα

Η εμπειρία της Ασίας.

Λένε ότι ένα ταξίδι στην Ασία αφήνει το στίγμα της εκκινώντας μια διαδικασία εσωτερικής αλλαγής η οποία σε παρακινεί να αντιμετωπίζεις τον κόσμο θετικά αποβάλλοντας τις αγχώδεις ανησυχίες. Μπορεί να μην κρατάει για πάντα, αλλά για λίγο σε παρατηρείς να κατακτάς μια ισορροπία στην ψυχή και το σώμα, να παραμένεις ίδιος αλλά διαφορετικός. Same same but different, που θα έλεγαν και οι Ταϊλανδοί.

Μετά από δέκα μέρες στην Ταϊλάνδη, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτό που λένε.