Το No.1 τραγούδι του καλοκαιριού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύμφωνα με την Official Chart Company η επιτυχία «Running Up That Hill» της Κέιτ Μπους, έγινε το «Τραγούδι του Καλοκαιριού» στο Ηνωμένο Βασίλειο, 37 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία ανάμεσα σε τραγούδια των Χάρι Στάιλς, Lizzo και Τζορτζ Έζρα.