Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα

Από την έντυπη έκδοση

Της Κατερίνας Κοκκαλιάρη

[email protected]

Έχει φτάσει πλέον η ώρα να σταματήσει η Ε.Ε να… κλοτσά όλο και πιο κάτω το τενεκεδάκι και να πάρει ουσιαστικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή βαρυχειμωνιά. Τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει και απαιτείται μια τολμηρή ευρωπαϊκή λύση, καθώς τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απειλούνται με «ηλεκτροσόκ».



Το γεγονός πως μια σειρά τολμηρών προτάσεων -όπως, για παράδειγμα, η επιβολή πλαφόν- είναι στο τραπέζι δείχνει πως ακόμα και οι «σκληροπυρηνικοί» στην ευρωπαϊκή οικογένεια αναγνωρίζουν ότι πρέπει να σκεφτούν out of the box.



Μια… πρόγευση θα δοθεί την Παρασκευή στη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας, καθώς ήδη εναλλακτικά σενάρια είναι στο τραπέζι. Βέβαια, πριν οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις πρέπει να αποφασιστεί και ποιος θα αναλάβει τον «λογαριασμό», που διόλου ευκαταφρόνητος δεν θα είναι.



Να σημειωθεί πως από τη γενναιότητα των ευρωπαϊκών αποφάσεων θα κριθεί και το μίγμα των μέτρων που θα βάλει σε εφαρμογή η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα για τη στήριξη των πολιτών. Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν το Σάββατο από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ τα… κομπιουτεράκια έχουν πάρει φωτιά για να κοστολογηθούν οι παρεμβάσεις.



Δεδομένο είναι πως η μερίδα του λέοντος θα πάει στα μέτρα στήριξης στο ενεργειακό πεδίο, ωστόσο θα πρέπει να κρατηθούν εφεδρείες και για τους επόμενες μήνες, που θα είναι εξαιρετικά δύσκολοι. Παράλληλα βέβαια δεν θα πρέπει να τιναχθεί στον αέρα η δημοσιονομική ισορροπία, καθώς είναι νωπές οι μνήμες από την πολυετή μνημονιακή περιπέτεια.



Το μόνο σίγουρο είναι πως πρόκειται για ένα πρόβλημα που δεν είναι δυνατόν η κάθε χώρα να αντιμετωπίσει κατά μόνας. Όσα χρήματα και να διατεθούν από τα κρατικά ταμεία, αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή λύση δεν θα αρκούν. Επομένως έχει φτάσει η ώρα για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.