Το μακιγιάζ του φθινοπώρου: τα trends που θα κυριαρχήσουν

Νέα εποχή, νέα σεζόν, νέα διάθεση, νέα χρώματα. Όλα αυτά μαζί αποτυπώνονται στις νέες τάσεις του μακιγιάζ για το φθινόπωρο 2022, όπως τα αναφέρουν οι ειδικοί στο allure.com.

Αφήνουμε πίσω το καλοκαίρι με τις ηλιοκαμένες επιδερμίδες και την αισιοδοξία των διακοπών και της ηλιοφάνειας και μπαίνουμε σε διαφορετικό, φθινοπωρινό mode, με νέα χρώματα και τάσεις. Αυτή τη σεζόν, λοιπόν, θυμηθείτε τα εξής:



Φυσικό δέρμα: Όλοι οι make-up artists συμφωνούν σε αυτό και η φιλοσοφία του less is more επιστρέφει. Αφήστε στην άκρη τα ματ, full-coverage foundations και τα παχύρρευστα concealer και προτιμήστε πιο ελαφριές φόρμουλες που θα αφήνουν το δέρμα σας φρέσκο και ελαφρύ, ακόμη και με τις ατέλειές του.