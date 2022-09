Γιατί ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για τις ταυτότητες

Τη ματαίωση του διαγωνισμού για το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εντύπων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ), προϋπολογισμού 515 εκατ. ευρώ, με σκοπό την έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας και των διαβατηρίων ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ως αιτιολογία στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται η απόφαση για τον διπλασιασμό της χρονικής ισχύος των διαβατηρίων, η οποία -σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο- μείωσε την αξία του διαγωνισμού κατά τουλάχιστον 56,544 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η ματαίωση του εν λόγω διαγωνισμού συζητιέται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς, μεταξύ άλλων, οι ενστάσεις από τους συμμετέχοντες έδειχναν να μην έχουν τέλος. Έντονες ήταν και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που έκανε λόγο για φωτογραφικό διαγωνισμό.

Στην τελική φάση του διαγωνισμού είχαν προκριθεί τρεις κοινοπραξίες, οι: Thales Dis France - Unisystems, Veridos Ματσούκης - ΟΤΕ - ByteINCM και Zetes Industries - Zetes - Space Hellas - ANY. Εκτός είχαν μείνει οι Idemia - Neurosoft και In Continu Et Services - Inform Λύκος.

Σημειώνεται ότι οι νέες ταυτότητες θα είναι σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας με έγχρωμη φωτογραφία του προσώπου με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενώ θα ενσωματώνουν την ηλεκτρονική υπογραφή, που θα αρκεί για τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αλλά και ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα και βιομετρικά στοιχεία. Παράλληλα θα κάνουν πράξη τον ένα και μοναδικό αριθμό που θα έχει ο κάθε πολίτης.

Η αλλαγή των ταυτοτήτων επιβάλλεται από τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κανονισμός ΕΕ 2019/1157 από 20/06/2019, που αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ε.Ε στο άρθρο 16 ορίζει ότι η εφαρμογή του ξεκινά την 02/08/2021, ενώ στο άρθρο 5 παρ 2 εδάφιο α΄ ορίζει ότι τα δελτία ταυτότητας που δεν περιλαμβάνουν λειτουργική Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης ( MRZ ), στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα Ελληνική δελτία ταυτότητας, παύουν να ισχύουν την 03/08/2026.