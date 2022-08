Οι WhoMadeWho live στο αίθριο του Μουσείο Μπενάκη

Το Full Circle παρουσιάζει την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου, τους Δανούς πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής WHOMADEWHO live στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους για το 7ο album τους 'UUUU' στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη στην οδό Πειραιώς 138.

Πρόκειται για το πρώτο live show τους στην Αθήνα και μια από τις ελάχιστες αμιγώς live εμφανίσεις τους παγκοσμίως. Οι 3 ταλαντούχοι καλλιτέχνες, μέσα από μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία διεθνών προδιαγραφών θα ξεσηκώσουν το ελληνικό κοινό, υποσχόμενοι μια μοναδική βραδιά στον εμβληματικό χώρο του Μουσείου Μπενάκη.

Από την ίδρυσή τους το 2004, οι WHOMADEWHO έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο πρωτοποριακά underground συγκροτήματα της γενιάς τους, γνωστό για τα χαρακτηριστικά φωνητικά, τις ιδιαίτερες μελωδίες και την εμπνευσμένη σύνθεση ηλεκτρονικής μουσικής. Το group από τη Δανία, αποτελούμενο από τους Tomas Høffding, Tomas Barfod και Jeppe Kjellberg, έχει κάνει εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, από το Sonar festival της Βαρκελώνης και το Burning Man στην έρημο Nevada έως τον εκπληκτικό ναό Abu Simbel στην Αίγυπτο για την βιντεοσκόπηση του Cercle, με εκατομμύρια προβολές στα κοινωνικά μέσα.

Έχουν πληθώρα μουσικών παραγωγών σε Ep’s, singles και remixes καθώς και 7 albums στο δυναμικό τους σε labels όπως Kompakt, Innervisions, Life & Death και Watergate. Έχουν συνεργαστεί επίσης με κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου όπως: Rampa, Mano le Tough, &Me, Dj Tennis, Axel Boman, Artbat, Adana Twins, Patrice Bäumel και Black Coffee.

Το Μουσείο Μπενάκη, ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς στην Ελλάδα, απέδειξε ξανά οτι πρωτοπορεί , φιλοξενώντας ένα από τα πιο καταξιωμένα και διεθνώς αναγνωρισμένα groups του σύγχρονου ηλεκτρονικού ήχου. Η εξωστρέφεια, η διαπεραστική ενέργεια και η εορταστική φύση των WHOMADEWHO, συνδυάζονται αρμονικά με την υψηλή αισθητική και την μοντέρνα αρχιτεκτονική διαρρύθμιση του αιθρίου ενώ η αλληλεπίδραση με το κοινό θα αποτελέσει αναπόστατο κομμάτι του show τους με χορευτικούς ρυθμούς, σχεδόν τελετουργικούς.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022

Τοποθεσία: Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138

Ώρα έναρξης: 18:00

Καλλιτέχνες: WHOMADEWHO live

Opening acts: MARKK, The Man With The Speaker, Alejandro

Προπώληση εισιτηρίων: 35€ (SOLD OUT), 40€ (first release), 45€ (second release) online πατώντας στο viva.gr , at the door: 50€