«Η σήψη του επιτελικού παρακράτους και των παράνομων παρακολουθήσεων γίνονται πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΕ. Όσο ο κ. Μητσοτάκης παραμένει, τόσο θα διασύρει τη χώρα διεθνώς».

Όσο ο κ. Μητσοτάκης παραμένει, τόσο θα διασύρει τη χώρα διεθνώς. pic.twitter.com/LU4DL9YZt4 — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) August 22, 2022

Αυτό αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση του στο Twitter με αφορμή άρθρο στους New York Times, του δημοσιογράφου Αλεξάντερ Κλαπ, με τίτλο: «The rot at the heart of Greece Is now clear for everyone to see» (σ.σ. «Η σήψη στην καρδιά της Ελλάδας είναι πλέον ορατή σε όλους».

