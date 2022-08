«I Wanna Dance With Somebody»: Στη μεγάλη οθόνη η ζωή της Γουίτνεϊ Χιούστον

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της δραματικής ταινίας «I Wanna Dance With Somebody» βασισμένη στη ζωή της Αμερικανίδας σταρ Γουίτνεϊ Χιούστον με την Αγγλίδα ηθοποιό Ναόμι Άκι στον ομώνυμο ρόλο.

Η ταινία ξεκινά περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 1990, την εποχή που η αείμνηστη τραγουδίστρια, είχε κυκλοφορήσει τα δύο πρώτα της άλμπουμ και έγινε η μοναδική καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή του Billboard 100 επτά συνεχόμενες φορές με τα τραγούδια «Saving All My Love for You», «How Will I Know», «Greatest Love of All», «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)», «Didn’t We Almost Have It All», «So Emotional» και «Where Do Broken Hearts Go».





Με καταγωγή από το Γουόλθαμστοου του ανατολικού Λονδίνου, η Ναόμι είναι κόρη μεταναστών δεύτερης γενιάς από τη Γρενάδα. Έχει παραδεχθεί ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός από τα 11 της χρόνια. Σπούδασε στο Royal Central School of Speech and Drama. Το 2017, συμμετείχε στο «Crystal Maze» του Λονδίνου με τη συμφωνία ότι αν δεν τα καταφέρει σε ένα χρόνο θα τα παρατήσει.