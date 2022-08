Η Ελένη Αρβελέρ αποχώρησε από την προεδρία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών

Έπειτα από 29 χρόνια έπεσαν οι τίτλοι τέλους στην προεδρική θητεία της κυρίας Ελένης Αρβελέρ στο ΔΣ του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.



Όπως ανακοινώθηκε «η Πρύτανις κυρία Ελένη Αρβελέρ αποχώρησε από την θέση της ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) μετά από 29 χρόνια εξαιρετικά δημιουργικού έργου». Σημειώνεται ότι «στην σπουδαία πορεία της προεδρικής της θητείας πραγματοποιήθηκαν πολύ σημαντικά προγράμματα επιστημονικού, καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Χάρη στην πολυετή παρουσία της, διευρύνθηκε η συνεργασία του Κέντρου με μεγάλες προσωπικότητες των τεχνών, των γραμμάτων και της πολιτικής. Η κυρία Αρβελέρ άφησε τη δική της ανεξίτηλη σφραγίδα στη δράση και την φυσιογνωμία του Ε.Π.Κε.Δ., το οποίο θα συνεχίσει να υπηρετεί ως Επίτιμος Πρόεδρός του».

Την Ελένη Αρβελέρ διαδέχθηκε ο Παναγιώτης Ροϊλός



Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση την κυρία Αρβελέρ διαδέχθηκε ο Παναγιώτης Ροϊλός, Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών, κάτοχος της Έδρας «Γιώργος Σεφέρης», και Καθηγητής Συγκριτικής Κριτικής Θεωρίας και Γραμματολογίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου επίσης υπηρετεί ως Πανεπιστημιακός Εταίρος στο Weatherhead Center for International Affairs και στο Minda de Gunzburg Center for European Studies. Έχει ιδρύσει το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Πολιτικής στο Weatherhead Center for International Affairs στο Χάρβαρντ και τον θεσμό της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Ε.Π.Κε.Δ. Είναι επίσης συνιδρυτής των εκδοτικών σειρών στο Χάρβαρντ Cultural Politics, Socoiaesthetics, Beginnings και Harvard Early Modern and Modern Greek Library.