Πέθανε η ηθοποιός Νισέλ Νίκολς, η υπολοχαγός Ουχούρα της σειράς «Star Trek»

Η ηθοποιός Νισέλ Νίκολς, η οποία ερμήνευσε τον ρόλο της υπολοχαγού Ουχούρα στην τηλεοπτική σειρά «Star Trek», πέθανε σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοίνωσε ο γιος της με ανάρτησή του στην σελίδα της Αμερικανίδας πρωταγωνίστριας στο Facebook.

«Χθες το βράδυ, η μητέρα μου Νισέλ Νίκολς πέθανε από φυσικά αίτια», έγραψε ο γιος της Κάιλ Τζόνσον, στην επίσημη σελίδα της Νίκολς στο Facebook.

«Το φως της ωστόσο, όπως οι αρχαίοι γαλαξίες που τώρα βλέπουμε για πρώτη φορά, θα παραμείνει για εμάς και τις μελλοντικές γενιές για να το απολαμβάνουμε, να μαθαίνουμε και να αντλούμε έμπνευση από αυτό», ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο σημείωμά του ο Τζόνσον.



Η Γκρέισι Ντελλ Νίκολς γεννήθηκε στο Ρόμπινς του Ιλινόι, στις 28 Δεκεμβρίου 1932 (κάποιες πηγές αναφέρουν ένα μεταγενέστερο έτος) και μεγάλωσε στο Σικάγο. Ο πατέρας της ήταν, για ένα διάστημα, δήμαρχος του Ρόμπινς και χημικός. Στα 13 ή στα 14 της, κουρασμένη να την αποκαλούν Γκρέισι, ζήτησε ένα διαφορετικό όνομα από τη μητέρα της, που της άρεσε η Μισέλ, αλλά της πρότεινε τη Νισέλ.Ξεκίνησε ως χορεύτρια μπαλέτου. Ενώ φοιτούσε στο Englewood High School, κλήθηκε να συμμετάσχει σε μια επιθεώρηση στο College Inn, ένα γνωστό νυχτερινό κέντρο του Σικάγο. Εκεί την είδε ο Duke Ellington, ο οποίος την προσέλαβε ένα ή δύο χρόνια αργότερα με την περιοδεύουσα ορχήστρα του ως χορεύτρια.Η Νίκολς εμφανίστηκε σε πολλές μουσικές θεατρικές παραγωγές σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950.Το 1959, ήταν χορεύτρια στην κινηματογραφική εκδοχή του Otto Preminger του "Porgy and Bess". Έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το 1963 σε ένα επεισόδιο του «The Lieutenant», μιας δραματικής σειράς για τους πεζοναύτες στο Camp Pendleton που δημιουργήθηκε από τον Gene Roddenberry, ο οποίος συνέχισε τη δημιουργία του «Star Trek».Η Νίκολς εμφανίστηκε σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές όλα αυτά τα χρόνια - μεταξύ των οποίων το "Peyton Place" (1966), το "Head of the Class" (1988) και το "Heroes" (2007).