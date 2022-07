Σε Βιετνάμ και Καμπότζη, όπου θα θα συμμετάσχει στην 55ης Συνόδου ΥΠΕΞ ASEAN, ο Ν. Δένδιας

Επίσκεψη στο Βιετνάμ θα πραγματοποιήσει αύριο, Δευτέρα 1 Αυγούστου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και κατόπιν θα μεταβεί στην Καμπότζη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 55ης Συνόδου του Οργανισμού «ASEAN» (Association of South – East Asian Nations), ενώ στο περιθώριο θα έχει σειρά συναντήσεων με ομολόγους του.

Αναλυτικότερα, κατά την αυριανή του επίσκεψη στο Ανόι, ο Νίκος Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο του Βιετνάμ Νγκουγιέν Σουάν Φουκ (Ngyen Xuan Phuc), καθώς και από τον πρωθυπουργό της χώρας Φαμ Μιν Τσιν (Pham Minh Chinh), ενώ θα έχει συνομιλίες με τον Βιετναμέζο ομόλογό του Μπουί Θαν Σον (Bui Thanh Son).

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο υπουργών αναμένεται να καλύψουν κυρίως τις προοπτικές ενίσχυσης των διμερών σχέσεων σε ευρύ φάσμα τομέων (όπως οικονομία, ναυτιλία και τουρισμός), τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Βιετνάμ, την κοινή προσήλωση των δύο χωρών στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και διεθνείς εξελίξεις, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά την επίσκεψη προγραμματίζεται η υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των Διπλωματικών Ακαδημιών των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών.

Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών θα παραδώσει, στο πλαίσιο ειδικής τελετής, οικονομική ενίσχυση του υπουργείου Εξωτερικών με αποδέκτη την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή του Βιετνάμ. Η ενίσχυση θα παραδοθεί στον υφυπουργό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Βιετνάμ, Χοάνγκ Ντάο Κουόνγκ (Hoang Dao Cuong), με τον οποίο ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει και συνάντηση για τη διμερή συνεργασία.

Κατά την παραμονή του στο Ανόι, ο Νίκος Δένδιας θα καταθέσει στέφανο στο Μαυσωλείο του Χο Τσι Μινχ (Mαυσωλείο Uncle Ho’s).

Επισημαίνεται πως η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στο Ανόι έπεται της επίσκεψης της Αντιπροέδρου του Βιετνάμ, Βο Θι Σουάν (Vo Thi Anh Xuan), στην Αθήνα (Νοέμβριος 2021) και της επίσκεψης της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο Ανόι, τον παρελθόντα Μάιο.

Εν συνεχεία, ο Νίκος Δένδιας θα μεταβεί στην Καμπότζη για να συμμετάσχει στις εργασίες της 55ης Συνόδου του Οργανισμού «ASEAN» (Association of South – East Asian Nations). Ο υπουργός θα παραμείνει στην Πνομ Πενχ μέχρι τις 3 Αυγούστου, όποτε θα υπογραφεί το Όργανο Εισδοχής στη Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας σε Νοτιοανατολική Ασία (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC).

Το Όργανο Εισδοχής στην «TAC» αναμένεται να υπογράψουν, στο πλαίσιο της ίδιας τελετής, και εκπρόσωποι της Δανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Ολλανδίας και του Ομάν.

Στο περιθώριο των εργασιών του ASEAN, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να έχει σειρά συναντήσεων με ομολόγους του από κράτη-μέλη του ASEAN. Ειδικότερα, την Τρίτη θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό (και υπουργό Εξωτερικών) του Μπρουνέι και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό (και υπουργό Εξωτερικών) της Ταϋλάνδης, καθώς και με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σιγκαπούρης και της Καμπότζης, ενώ την Τετάρτη αναμένεται να συναντηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ινδονησίας, της Ινδίας και των Φιλιππίνων.