Η NOC και το Ίδρυμα «The Future for Children» διοργάνωσαν διεθνή διαγωνισμό νέων αθλητών Ουκρανίας, Ελλάδας, Κύπρου

Η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Ουκρανίας (NOC) και το Ίδρυμα «The Future for Children» διοργάνωσαν διεθνή διαγωνισμό μεταξύ νέων αθλητών της Ουκρανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου.



Στις 26 Ιουλίου, η NOC με την υποστήριξη του ουκρανικού φιλανθρωπικού ιδρύματος «The Future for Children» και του φιλανθρώπου Ανατόλι Μπόικο, διοργάνωσε τη διεθνή δράση «Olympic Dreams 2022» με φιλικό τουρνουά τζούντο σε 12 κατηγορίες μεταξύ των αθλητών από την Ουκρανία, την Ελλάδα και την Κύπρο.

«Σήμερα, η προστασία των παιδιών είναι το κύριο καθήκον. Προσπαθούμε όχι μόνο να σώσουμε τη ζωή τους, αλλά και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για την ανάπτυξή τους. Η δράση "Olympic Dreams 2022" που καταφέραμε να διοργανώσουμε μαζί με την NOC της Ουκρανίας και το "The Future for Children Foundation" είναι μέρος της συστηματικής δουλειάς για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Χαίρομαι που, παρά τον πόλεμο, τα παιδιά μπόρεσαν να ζήσουν αυτό το καλοκαίρι κάτω από έναν ειρηνικό ουρανό, παίζοντας αθλήματα και ανταγωνιζόμενα μεταξύ τους. Πιστεύω, ότι στο μέλλον αυτά τα παιδιά θα είναι άξιοι εκπρόσωποι της Ουκρανίας σε όλα τα αθλητικά γήπεδα του κόσμου», σημείωσε ο κ. Μπόικο.



Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, εκπρόσωποι της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουκρανίας, εκπρόσωποι του Ιδρύματος «The Future for Children», εκπρόσωποι του δήμου, εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τζούντο και διάσημοι αθλητές.



Παράλληλα, διοργανώθηκε ένα δίμηνο κατασκηνωτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα για παιδιά από τις πληγείσες περιοχές της Ουκρανίας, ιδιαίτερα τις πόλεις Ιρπίν, Μπούτσα και Γκόστομελ με την υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «The Future for Children» και του Anatoliy Boyko.



Πριν από τον πόλεμο, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «The Future for Children» φρόντιζε παιδιά που χρειάζονταν βοήθεια για οικογενειακούς λόγους σε οικοτροφείο στο Γυμνάσιο Nyzhnyobystrivska. Από το 2021, οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος και του Γυμνασίου έχουν βοηθήσει πάνω από 300 παιδιά και ενήλικες.

Ωστόσο, με την έναρξη του πολέμου, στο χώρο του Γυμνασίου δημιουργήθηκε ένα καταφύγιο για τους εσωτερικά εκτοπισμένους που είχαν χάσει τα σπίτια τους.

Η ομάδα του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «The Future for Children» είναι μια ομάδα ακτιβιστών, που ξεκίνησε και υλοποίησε το έργο του δημόσιου οργανισμού «Development of the IT Education», που υποστηρίζει νέους ειδικούς πληροφορικής και την ανάπτυξη του τομέα πληροφορικής στην Ουκρανία.