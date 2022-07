Ολοκληρώθηκε το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Με Peeping Tom, Sadler’s Wells και La Veronal στην Κεντρική Σκηνή, 25 συνολικά παραγωγές, 14 ομάδες από το εξωτερικό, 11 ομάδες από την Ελλάδα και 2 παγκόσμιες πρεμιέρες, το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας έριξε αυλαία.

Με την εμβληματική παράσταση Sonoma του πολυβραβευμένου δημιουργού Marcos Morau και της ομάδας La Veronal και το «κινηματογραφικό» Scarbo του Ιωάννη Μανταφούνη, ολοκληρώθηκε το φετινό, 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Λίντας Καπετανέα. Είχαν προηγηθεί μια υπερβατική έναρξη με τους χορευτές των Peeping Tom να «αψηφούν τους κανόνες της βαρύτητας» στο έργο-σταθμό TRIPTYCH: The missing door, The lost room, The hidden floor στις 15 και στις 16 Ιουλίου ενώ στις 19 Ιουλίου παρουσιάστηκε το Neighbours, η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή του Φεστιβάλ με το Sadler’s Wells του Λονδίνου, έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του σύγχρονου χορού παγκοσμίως.