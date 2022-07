METRO: Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης αναδείχθηκε Retail Manager of the Year στην επετειακή διοργάνωση των Retail Business Awards 2022

Με την κορυφαία διάκριση του Retail Manager of the Year βραβεύθηκε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METRO ΑΕΒΕ, στην 20ή επετειακή διοργάνωση του θεσμού των Retail Business Awards. Επιπλέον, η εταιρεία απέσπασε άλλα τρία σημαντικά βραβεία.

Η διάκριση του Αριστοτέλη Παντελιάδη ως Retail Manager of the Year αποτελεί μία σημαντική επιβράβευση, τόσο για το έργο και τις πρακτικές της METRO διαχρονικά, όσο και για τον ίδιο, καθώς αναδείχθηκε από την ψηφοφορία ενός ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος καταξιωμένων CEO’s του λιανεμπορίου στην Ελλάδα.

Αναφορικά με τη διάκρισή του, ο κ. Παντελιάδης δήλωσε σχετικά: «Θέλω να ευχαριστήσω το Εκλεκτορικό Σώμα για την τιμή που μου κάνει με τη βράβευση αυτή. Θεωρώ ότι στο πρόσωπο του Retail Manager βραβεύεται η εταιρεία του και όλη η ομάδα του. Είναι προφανές ότι σε μεγάλους οργανισμούς ο ηγέτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο από το να δώσει στην ομάδα του την ευκαιρία να κάνει καλά τη δουλειά της. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το καταφέρνουμε στη METRO! Σε καιρούς δύσκολους και παράξενους, συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε, να βελτιώνουμε τα οικονομικά μας αποτελέσματα και, το κυριότερο, να φτιάχνουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εργαζόμενους και πελάτες».

Οι πολύπλευρες δράσεις και η σταθερή διαχρονική πορεία της METRO αναγνωρίστηκαν με τρεις ακόμα σημαντικές διακρίσεις. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία έλαβε το 1ο βραβείο της κατηγορίας RETAIL STORES / ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ για το ανακαινισμένο My market στο Ολυμπιακό Χωριό, ως το καλύτερο κατάστημα λιανικής σε θέματα τεχνολογίας και ψηφιοποίησης. Ένα κατάστημα πρότυπο, φιλικά καινοτόμο, λειτουργικό, εύκολα προσβάσιμο, με στόχο την ταχύτατη εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και τις ειδικές παροχές εξυπηρέτησης προς ΑμεΑ. Επιπλέον, η εταιρεία, έλαβε το 3ο Βραβείο στην κατηγορία OMNI RETAILER, για την omnichannel στρατηγική της, η οποία σε όλες τις δράσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί, για το eshop, τα social media, τα mobile apps και τα φυσικά καταστήματα, έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία μίας ενιαίας εμπειρίας για τον πελάτη. Τέλος, η συνεργασία με την ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ και την Εναλεία στην περιβαλλοντική δράση με τίτλο «ΚΑΘΑΡΟ ΑΙΓΑΙΟ» διακρίθηκε με το 2ο βραβείο στην κατηγορία Suppliers’ CSR CAMPAIGN, χάρη στην πρωτοπορία του προγράμματος, ως μία ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που υιοθετεί πλήρως τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, συλλέγοντας 4.500 κιλών πλαστικών από τη θάλασσα που μετατρέπονται σε νέα χρήσιμα προϊόντα.

Σχετικά με τη METRO AEBE:

H METRO AEBE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Διαθέτει δύο αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, και τα καταστήματα λιανικής My market, με συνολικά 280 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 11.500 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.