Πέθανε, σε ηλικία 89 ετών, ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μπομπ Ράφελσον

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Μπομπ Ράφελσον. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης και παραγωγός, κεντρική φιγούρα του κινήματος του Νέου Χόλυγουντ που ξεκίνησε τον αμερικανικό κινηματογράφο στον απόηχο των αναταραχών της αντικουλτούρας της δεκαετίας του 1960, πέθανε στο σπίτι του στο Άσπεν στο Κολοράντο των ΗΠΑ.

Είχε καρκίνο του πνεύμονα, είπε η σύζυγός του, Γκαμπριέλ Ταουρέκ Ράφελσον, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο.

Ως σκηνοθέτης, ο Ράφελσον ήταν περισσότερο γνωστός για το «Five Easy Pieces», τη μελαγχολική road movie του 1970 για έναν κλασικό πιανίστα, τον οποίο υποδύεται ο Τζακ Νίκολσον, ο οποίος περιφρονεί την αστική ζωή για να περάσει στην Καλιφόρνια δουλεύοντας στις πετρελαιοπηγές του αμερικανικού νότου.

Υποψήφια για τέσσερα βραβεία Όσκαρ, η ταινία ενσωμάτωσε το ήθος της εποχής, κατά του κατεστημένου και εδραίωσε τη θέση του Νίκολσον ως κορυφαίου ηθοποιού του Χόλυγουντ. Το «Five Easy Pieces» κατέκτησε δύο Όσκαρ το 1971, καλύτερης ταινίας και σεναρίου.

Μεταξύ των πιο γνωστών ταινιών του ως σκηνοθέτη περιλαμβάνουν εκείνες που έγιναν ως μέρος της εταιρείας που συνίδρυσε, Raybert/BBS Productions, «Five Easy Pieces» (1970) και «The King of Marvin Gardens» (1972), καθώς και μεταγενέστερες αναγνωρισμένες ταινίες, «The Postman Always Rings Twice» (1981) και «Mountains of the Moon» (1990). Άλλες ταινίες που παρήγαγε ως μέρος του BBS περιλαμβάνουν δύο από τις πιο σημαντικές ταινίες της εποχής, το «Easy Rider» (1969) και το «The Last Picture Show» (1971).

Ο Ράφελσον ήταν υπεύθυνος για τη συνδημιουργία του συγκροτήματος ποπ μουσικής και της τηλεοπτικής σειράς The Monkees μαζί με τον αείμνηστο Μπερτ Σνάιντερ, που του «χάρισε» ένα Έμμυ για την κωμική σειρά το 1967.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης είχε τιμηθεί σε πολλά διεθνή κινηματογραφικά Φεστιβάλ, όπως στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιαπωνία, τη Σερβία και την Τουρκία.

Άφησε το Χόλυγουντ πριν από δύο δεκαετίες για να επικεντρωθεί στο να μεγαλώσει τους δύο γιους του, τον Ίθαν και τον Χάρπερ, στο Άσπεν. Αυτός και η πρώτη του σύζυγος, Τόμπι Ράφελσον, είχαν, επίσης, δύο παιδιά, τον Πίτερ και την Τζούλι, που πέθανε το 1973 σε ηλικία 10 ετών.