Κυκλοφόρησε από εκδόσεις Φίλντισι, της εκδότριας Σύσσης Καπλάνη, το βιβλίο «Going to WARk», ένας χρήσιμος οδηγός για επιτυχημένους επαγγελματίες από το ΣΤΕΛΕΧΟΣ-Χ.



Όπως αναφέρεται στον πρόλογο της έκδοσης, «το Going to WARk σε μεταμορφώνει στην πιο επιτυχημένη εκδοχή του εαυτού σου. Οι αλήθειες που καταγράφονται εδώ είναι αδυσώπητες. Αν δεν τις γνωρίσεις, είτε θα αποτύχεις, είτε θα καθυστερήσεις τόσο να φτάσεις στον στόχο σου που δεν θα έχει πια σημασία.

Αποκαλύπτει τη σκληρή αλήθεια που δεν διδάσκεσαι στο σχολείο ή στο Πανεπιστήμιο. Είναι κατάθεση εμπειρίας, βαθιά γνώση που επιτυχημένα σε τοποθετεί σ’ ένα ιεραρχικό περιβάλλον, ώστε αρχικά να επιβιώσεις και γρήγορα στη συνέχεια, να κατακτήσεις την επιτυχία.

Ανακάλυψε τον ProNoble, την περσόνα της επιτυχίας και τη μέθοδό του. Θα σε φτάσει στο στόχο σου. Μη χάνεις τον πολύτιμο χρόνο σου! Κέρδισε την ευελιξία, την ελευθερία, την επιτυχία μέσα από τη μέθοδο του ProNoble, πιάσε νωρίς την άκρη του νήματος προς την επιτυχία. Γίνε ο ηγέτης που επιθυμείς.

Πες το: ‘’Θα πετύχω!’’

Σε αυτόν τον πόλεμο (WARk) δεν πεθαίνεις, όταν χάνεις τη μάχη.

Μπορείς να γυρίσεις και να πολεμήσεις ξανά και ξανά,

να πολεμάς μέχρι να κερδίσεις. Κι αυτό πρέπει να κάνεις.»

Βιογραφικό σημείωμα: Το ΣΤΕΛΕΧΟΣ-Χ (www.stelexos-x.com) είναι επαγγελματίας με βαθιά αγάπη για την εργασία και την επιτυχία. Για περισσότερα από 25 χρόνια είναι υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Έχει σημαντικές επιτυχίες κι έχει διαχειριστεί γνωστές μάρκες και προϊόντα σε τομείς και εργασιακά περιβάλλοντα γεμάτα προκλήσεις.

Η θέλησή του για ανάπτυξη τον οδήγησε στη διερεύνηση της φιλοσοφίας της επιτυχίας και στη δημιουργία του ProNoble, του «τυπικού χαρακτήρα» για την επιτυχία στο σύγχρονο επιχειρηματικό και ιεραρχικά ευέλικτο περιβάλλον.

Θέλοντας να μοιραστεί αυτή τη γνώση, έγραψε αυτόν τον γεμάτο σκληρές αλήθειες αλλά ειλικρινή και αποτελεσματικό οδηγό επιτυχίας.