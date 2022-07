Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης: Η κορυφαία και πιο ιστορική ελληνική κολυμβητική διοργάνωση

Του Φάνη Ζώη

Eπέστρεψε δυναμικά για 3η συνεχή χρονιά, στις 1-3 Ιουλίου, στο Αρτεμίσιο, η ιστορική κολυμβητική διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης.

Η κολυμβητική διοργάνωση έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να απολαύσουν μοναδικές διαδρομές ανοιχτής θαλάσσης στο Πευκί Ευβοίας του δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού.

Ερασιτέχνες και επαγγελματίες κολυμβητές από 14 χώρες, όπως μεταξύ άλλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (για τρίτη συνεχόμενη χρονιά επισκέπτες), τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία επισκέφτηκαν και στήριξαν τη Βόρεια Εύβοια για τις ανάγκες της διοργάνωσης ανακαλύπτοντας τον πολιτιστικό και αθλητικό πλούτο της περιοχής.

Δυναμικό «παρών» από 3 Hall of Famers της μαραθώνιας κολύμβησης

Ονόματα παγκόσμιας κλάσης, με Ολυμπιακές διακρίσεις βρέθηκαν στο Πευκί Ευβοίας δίνοντας παγκόσμια διάσταση στο γεγονός. Μετά από δύο χρόνια και την πρώτη του συμμετοχή, ο Βούλγαρος Ολυμπιονίκης και Hall of Famer Petar Stoychev με 4 συμμετοχές σε Ολυμπιάδες και 11 συνεχείς τίτλους σε major international open water marathon swimming FINA series επισκέφτηκε και πάλι τη χώρα μας. Επίσης, για πρώτη φορά έλαβαν μέρος ο Γερμανός παγκόσμιος πρωταθλητής και Hall of Famer μαραθώνιας κολύμβησης που κατέχει πολλά παγκόσμια πρωταθλήματα, κύπελλα και ρεκόρ, Christof Wandratsch, καθώς και η Αγγλίδα Hall of Famer Kate Steels, που βγήκε Woman of the Year 2021 στα WOWSA Awards της παγκόσμιας ένωσης κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Και οι τρεις κορυφαίοι αθλητές τιμήθηκαν από τον Δήμαρχο Ιστιαίας-Αιδηψού, Ιωάννη Κοντζιά.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης αναγνωρίστηκε παγκοσμίως από τη WOWSA, την παγκόσμια ένωση κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης και πλέον αποτελεί μέρος του UltraMarathon Swim Series, με άλλους 6 προς το παρόν ακόμα μόνο αγώνες απ’ όλο τον κόσμο.

Η συγκεκριμένη σειρά αγώνων προωθεί τις πιο δύσκολες, μεγάλες, σκληρές και πιο ακραίες κολυμβητικές διαδρομές ανοιχτής θαλάσσης στον κόσμο, με τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης να εντάσσει στη σειρά τις διαδρομές των 14.5χλμ & 10χλμ. Από το 2023 οι αθλητές που πραγματοποιούν τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης θα λαμβάνουν μια ξεχωριστή βαθμολογία στη σειρά αυτή των αγώνων.

Από τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Κολύμβησης δεν έλλειψαν και αθλητές σύμβολα της μαραθώνιας κολύμβησης και της ελληνικής κολύμβησης, όπως η παγκόσμια πρωταθλήτρια open water masters, Βίκυ Κουβέλη, η τρεις φορές πρωταθλήτρια Ελλάδος, που έχει διασχίσει 2 φορές τη Μάγχη, Σοφία Ψιλόλιγνου και ο μαραθώνιος κολυμβητής της Μάγχης, Γιάννης Κωτσιόπουλος, ενώ το «παρών» έδωσαν και σπουδαίοι Έλληνες πρωταθλητές όπως οι Ηλέκτρα Λεμπλ, Δημήτρης Νέγρης, Στελλίνα Απλαντή, Παναγιώτης Μπολάνος, ο Γιώργος Σκοτάδης που πλέον όπως ανακοίνωσε θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας, καθώς και η Όλγα Ντάλλα που επέστρεψε για 2η χρονιά.

Τρία ρεκόρ αγώνων στα 10 χλμ & 3χλμ

Ο φετινός Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης έκρυβε συγκινήσεις και όπως πάντα σε ένα απαιτητικό στίβο κολύμβησης, με ισχυρά πάντα τα θαλάσσια στοιχεία, είχε 3 μοναδικά ρεκόρ διαδρομών. Στην αυθεντική διαδρομή του διάπλου των 14,5χλμ «Σκυλλίας & Ύδνα» που παρείχε τη δυνατότητα για πρώτη φορά στους συμμετέχοντες το Σάββατο 2 Ιουλίου, να κολυμπήσουν πάνω από τα ναυάγια της ναυμαχίας του Αρτεμισίου του 480 π.Χ. οι αθλητές ακολούθησαν το παράδειγμα του Σκυλλία και της κόρης του Ύδνας, τους πρώτους δηλαδή κολυμβητές υπεραποστάσεων, σύμφωνα με τον Πατέρα της Ιστορίας Ηρόδοτο (8.8) και άλλους ιστορικούς. Νικητής της απαιτητικής διαδρομής στην οποία 2.500 χρόνια πριν ο περσικός στόλος γνώρισε σημαντικές καταστροφές, με μια φοβερή κούρσα ήταν ο Έλληνας πρωταθλητής Γιώργος Σκοτάδης με χρόνο 03:14’48’’, ενώ στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Edie Markovich από τις Η.Π.Α. Στον διάπλου των 10χλμ ο Γερμανός Hall of Famer Christof Wandratsch τερμάτισε πρώτος σε 02:38’50’’ σπάζοντας το ρεκόρ που κατείχε ο Βούλγαρος Petar Stoychev κατά 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα, ενώ στις γυναίκες πρώτη βγήκε η Βίκυ Κουβέλη. Στα 5χλμ πρώτος τερμάτισε ο Γεώργιος Δουβανάς και στις γυναίκες η Liliyana Georgieva από τη Βουλγαρία. Στα 3χλμ πρώτος με χρόνο ρεκόρ 00:37’51’’ τερμάτισε ο Γιώργος Αρνιακός, ενώ πρώτη στις γυναίκες επίσης, με χρόνο ρεκόρ 00:40’13’’ ήρθε η Ηλέκτρα Λεμπλ. Στο 1,5χλμ πρώτη τερμάτισε η Σταυρούλα Κατούνη, ενώ στους άντρες πρώτος ήρθε ο Χρήστος Τριβυζάς.

Τέλος, εκατοντάδες παιδιά γέμισαν με χαμόγελα τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού συμμετέχοντας στην παιδική διαδρομή 500μ που είχε ως σημείο εκκίνησης και τερματισμού την παραλία Πευκί.

Συμβολικές δράσεις που τίμησαν την ιστορία της μαραθώνιας κολύμβησης

Την Παρασκευή 1 Ιουλίου ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης, τιμώντας την ιστορία του τόπου, πραγματοποίησε συμβολική εκδήλωση στον αρχαίο οικισμό του χωριού Αρτεμισίου, όπου βρίσκεται η Μαυροελιά του Αρτεμισίου ή Ελιά Μαυρομανδήλα. Το μοναδικό αυτό μνημείο της φύσης και της τοπικής ιστορίας, αποτελεί μία από τις παλιότερες ελιές του κόσμου, που έχει χρονολογηθεί άνω των 2.500 ετών. Στους νικητές των διαδρομών των αγώνων απονεμήθηκε συμβολικά από ένα κλαδί της Μαυροελιάς.

Συναυλία Θανάση Πολυκανδριώτη

To Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ταξίδεψε στη Βόρεια Εύβοια σε μια προσπάθεια να συμβάλει στην πολιτιστική αναζωογόνησή της. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γέφυρες της Μουσικής» την Παρασκευή 1 Ιουλίου στο Πευκί, πραγματοποιήθηκε συναυλία του συγκροτήματος του δημοφιλούς συνθέτη και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Θανάση Πολυκανδριώτη. Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης «Αρτεμίσιον 480 π.Χ.».

Συναυλία από τη Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού

Το Σάββατο 2 Ιουλίου το πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων περιλάμβανε την παρουσία της Εθιμοτυπίας Μουσικής με τη συμμετοχή της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, συνδέοντας την ιστορική Ναυμαχία του Αρτεμισίου με το σήμερα και τιμώντας τον ναυτικό άθλο. Το Τμήμα Μουσικής του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε μουσική συναυλία προς τιμή της Ναυμαχίας Αρτεμισίου και του Αυθεντικού Μαραθωνίου Κολύμβησης.

Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου πραγματοποιήθηκε έκθεση τοπικών προϊόντων διατροφής και γευσιγνωσία σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Εύβοιας «Εύβοια Επιχειρείν».