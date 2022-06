Αιχμάλωτοι

Από την έντυπη έκδοση

Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη

«Η Ε.Ε. είναι ένα χάλι» («You are a mess guys, you are a big mess», Έντι Ράμα, 23/6), αλλά προφανώς επειδή η αγάπη είναι ζάλη, θέλει η Αλβανία να ενταχθεί στο κλαμπ, το οποίο δεν έχει και σε υπόληψη μεγάλη.



Εμείς, καθότι ο δικός μπορεί να πει, μα να ακούσει δεν μπορεί, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η Ε.Ε. σε ημιμόνιμη κατάσταση κρίσης και σε σύγχυση είναι. Το φωνάζει η διαχείριση αδιεξόδων, ακόμη και το ράγισμα των λόγων.



«Οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να πεθάνουν για την ευρωπαϊκή προοπτική. Θέλουμε να ζήσουν με το ευρωπαϊκό όνειρο». Κάτι έχει η φράση της προέδρου της Κομισιόν. Είναι -για να θυμηθούμε τον Τσόμσκι και το περίφημο «Colorless green ideas sleep furiously» (οι άχρωμες πράσινες ιδέες κοιμούνται μανιασμένα)- άτοπη από πλευράς νοήματος.



Γιατί μήπως βγάζει νόημα το φιλολογικό τέιον των Ευρωπαίων ηγετών για το ενεργειακό, ενώ ο χειμώνας θα έρθει έτσι κι αλλιώς και η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί άμεσα για την πλήρη διακοπή των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου (ΙΕΑ); Ίσως, τον Ιούλιο θα το ξαναδούν, «όχι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική». Μόνο πιεστική πραγματικότητα και πληθωρική αντιφατικότητα.



Η Ε.Ε. επιφυλάσσεται, οι προμήθειες μειώνονται, οι τιμές απογειώνονται. Σπουδαίο σχέδιο να αυτοπυροβολείσαι με τις κυρώσεις, για να πετύχεις τον αντίπαλο.



Οι δυσκολίες αυξάνονται, όπως και οι εισπράξεις στα ταμεία της Ρωσίας, η οποία στοχεύει πλέον στη βιομηχανική καρδιά της Ευρώπης και τη νέα συνθηκολόγηση της Γερμανίας. «Ο Πούτιν θέλει να μας διχάσει [...] Θέλει τη διάλυση της χώρας, αλλά δεν θα διαλυθούμε». Εμείς τι να πούμε στον Γερμανό υπουργό Οικονομίας;



Μόνο ότι δεν είναι πολλοί αυτοί που αγαπούν τις ήττες και αυτούς που τους θυμίζουν τις καταλήψεις από τις στερήσεις.