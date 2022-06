Στη Βουλγαρία αύριο ο Ν. Χαρδαλιάς

Ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Χαρδαλιάς μεταβαίνει αύριο στη Σόφια για να μιλήσει στο "Sofia Economic Forum III", την Τρίτη 21 Ιουνίου, με θέμα "The world - Post war in Ukraine: Mapping the Νew global & Regional Security Order".

Στην ίδια θεματική ενότητα θα μιλήσει ο υπουργός 'Αμυνας της Βουλγαρίας Ντράγκομιρ Ζάκοφ. Επίσης ο κ. Χαρδαλιάς θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ προς τιμήν των συμμετεχόντων.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής του στη Βουλγαρία, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του Yordan Bozhilov, θα επισκεφθεί την έδρα της Military Academy "GS Rakovski και θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει μέλη της ομογένειας στο δείπνο εργασίας που θα παραθέσει το ελληνικό επιχειρηματικό συμβούλιο Βουλγαρίας (Hellenic Business Council in Bulgaria).