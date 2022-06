Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου: «…να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας…»

Το νέο εγχειρίδιο εξέλιξης, επιτυχίας κι ευτυχίας που υπογράφει η Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου έχει τίτλο «Εσωκεντρισμός: Πώς να ζήσεις αναπολογητικά σε έναν κόσμο γεμάτο ενοχές» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πεδίο.

Η συγγραφέας καθοδηγεί µε τρόπο απλό και απολύτως κατανοητό τους αναγνώστες να απαλλαγούν από τις ενοχές τους, να πάρουν τα ηνία της ζωής τους και να ζήσουν διεκδικώντας ό,τι πραγµατικά τους αξίζει!

Ασκήσεις, γραφήµατα, πίνακες, προσωπικές εµπειρίες –όπλα όλα της φαρέτρας αυτού του εγχειριδίου αυτοβελτίωσης και προσωπικής εξέλιξης, κάνουν την ανάγνωση όχι µόνο ωφέλιμη, αλλά και διασκεδαστική.

Με αφορμή την κυκλοφορία αυτού του νέου βιβλίο της, μιλήσαμε με τη διακεκριμένη life, business και executive coach.

Πώς προέκυψε ο όρος εσωκεντρισμός, που φέρει την υπογραφή σας;

«Ο εσωκεντρισμός είναι μια λέξη που εφηύρα για να εκφράσω την καλή πλευρά του εγωκεντρισμού. Ένιωθα ότι η απουσία της, μας οδηγούσε σε ένα ενοχικό σύνδρομο κάθε φορά που κάποιος αφιέρωνε χρόνο κι ενέργεια στον εαυτό του. Κι όμως, είναι ο τρόπος να ανακαλύψουμε τον αυθεντικό, μοναδικό εαυτό μας και να διεκδικήσουμε χώρο γι’ αυτή την αλήθεια, χωρίς να πρέπει να απολογηθούμε σε κανέναν γι’ αυτή: αναπολογητικά.

Εξάλλου, η φροντίδα του εαυτού μας σε όλα τα επίπεδα, το να είμαστε καλά, είναι κάτι που δεν το κλέβουμε από άλλους. Είναι σαν τον αέρα ή την αγάπη. Όση και να δώσεις στον εαυτό σου, υπάρχει αρκετή αγάπη για όλους, όσο κι αν αναπνέεις, υπάρχει αρκετός αέρας για όλους. Γι’ αυτό δεν χρειάζεται να απολογείσαι που θέλεις να σε προστατέψεις, να σε εξελίξεις, να είσαι εσύ!

Δούλευα τη φιλοσοφία του εσωκεντρισμού, μέσα μου, για χρόνια. Την τέσταρα σε πελάτες μου χρόνια και είδα πόσο απελευθερωτική μπορεί να είναι. Έτσι αποφάσισα να προχωρήσω στη συγγραφή ενός βιβλίου, όπου θα βρει κανείς όλες τις πτυχές και, κυρίως, θα μυηθεί στις πρακτικές που μπορούν να μας κάνουν αληθινούς εσωκεντριστές».

«Να κάνεις ό,τι χρειάζεται για να ανακαλύψεις τον αυθεντικό, μοναδικό εαυτό σου και να διεκδικήσεις τον χώρο που του αναλογεί, δείχνοντας σεβασμό στα όρια των άλλων, αλλά χωρίς να απολογηθείς σε κανέναν γι’ αυτό. Να σε φροντίζεις για να είσαι υγιής σωματικά και πνευματικά κι έτσι να μπορείς να απολαμβάνεις τη ζωή και να συνεισφέρεις στις ζωές των άλλων. Στο βιβλίο, δίνω στον αναγνώστη τις ακόλουθες 12 στρατηγικές για να γίνει εσωκεντριστής. 1)Μείνε μόνος, εξερεύνησε. 2) Σώπα, αφουγκράσου. 3) Στάσου, νιώσε. 4) Αναλογίσου, μάθε. 5) Αυτοπροσδιορίσου, εκτίμησε. 6) Εμπνεύσου, πειθάρχησε. 7) Απελευθερώσου, συγχώρησε. 8) Απαγκιστρώσου, άλλαξε. 9) Έλεγξε τη διαθεσιμότητά σου. 10) Αναβάθμισε τη συχνότητα/ενέργειά σου. 11) Βρες τη«Φυλή» σου. 12) Ζήσε αναπολογητικά».

Πώς άλλαξε τη δική σας ζωή και την οπτική πάνω στα πράγματα ο εσωκεντρισμός;

«Ιστορικά, έχω υπάρξει καλή με τις ενοχές. Αντιλήφθηκα νωρίς ότι ή αυτές θα καθορίσουν εμένα ή εγώ, αυτές. Επέλεξα το δεύτερο. Πλήρωσα το τίμημα -υπάρχει πάντα ένα τίμημα. Όμως, έχω ζήσει πέντε ζωές μέχρι σήμερα. Και τις χάρηκα όλες. Δεν ντράπηκα ποτέ για εμένα, όσο κι αν άλλοι προσπάθησαν να μου το επιβάλλουν. Αποφάσισα ότι δεν χρειάζεται να αρέσω σε όλους ακόμη κι αν αυτό έκανε την πορεία μοναχική, κάποιες φορές. Ποτέ, όμως, δεν με πρόδωσε. Είμαι εσωκεντρίστρια και αυτό μου έχει δώσει τη δύναμη να σηκώνομαι κάθε φορά που πέφτω, να μην χάνω την αίσθηση της αυτο-αξίας μου, να υπερασπίζομαι ό,τι θεωρώ σωστό και δίκαιο, να εξελίσσομαι και να δίνω απλόχερα».

«Είναι γνωστό ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε, μορφοποιεί τις πεποιθήσεις μας. Αυτές με τη σειρά τους καθορίζουν τις επιλογές μας, την ερμηνεία που δίνουμε στα γεγονότα και άρα την εμπειρία που εισπράττουμε από το κάθε τι, τα συναισθήματα που νιώθουμε και τελικά την ποιότητα της ζωής μας.

Ζούμε σε οργανωμένες κοινωνίες, οπότε ναι, υπάρχουν στιγμές που θα κάνουμε υποχωρήσεις, αλλά όταν περιορίζουμε σε έντονο βαθμό τον εαυτό μας, δεν εκφράζουμε την αυθεντικότητά μας και δεν “ακούμε” τις ανάγκες μας, τότε οι ενοχές που νιώθουμε κατακλύζουν το μυαλό μας και δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας.

Για να κατανοήσουμε πόσο μας επηρεάζουν οι ενοχές μας, μπορούμε να σκεφτούμε πώς προσαρμόζουμε τη συμπεριφορά μας με κριτήριο τις γνώμες, την αποδοχή και την ανταπόκριση στις προσδοκίες των γύρω μας».

«Αναπολογητικά, όπως αναφέρω στο βιβλίο: “…δεν σημαίνει να μην αναγνωρίζω τα λάθη μου ούτε να μη ζητώ συγγνώμη όταν κάνω λάθος. Σημαίνει να τιμάω τον εαυτό μου, να κάνω εσωκεντρικές επιλογές και να μην απολογούμαι για αυτές, να μη νιώθω άσχημα όταν δεν χωράω σε συγκεκριμένα κοινωνικά πρότυπα, να μη νιώθω ότι οφείλω εξηγήσεις επειδή είμαι ο εαυτός μου…”

Πρακτικά, λοιπόν, χρειάζεται να επιλέξουμε τις πεποιθήσεις που καθορίζουν την καθημερινότητά μας, έτσι ώστε να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά προκλήσεις. Είναι δικαίωμα και υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε στη δημιουργία νέων πεποιθήσεων που ενδυναμώνουν τον εαυτό μας και τους γύρω μας και μας θωρακίζουν απέναντι σε ερεθίσματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Είναι στο χέρι μας να δημιουργήσουμε ευρύτερα περιβάλλοντα που να παρέχουν ασφάλεια, ηρεμία και ψυχική υγεία».

Και αν το πράξουμε, τι αλλαγές θα δούμε στις προσωπικές μας σχέσεις, στη σχέση με τον εαυτό μας και στα επαγγελματικά μας;

«Η βασική αλλαγή είναι πως θα λειτουργήσουμε έχοντας ως κέντρο της ύπαρξής μας την αγάπη. Εάν ζει κανείς και ηγείται της ζωής του από μια θέση αγάπης για τον εαυτό του και τους άλλους, τίποτε δεν είναι μη αντιμετωπίσιμο σε κανέναν τομέα της ζωής μας. Τα πράγματα μπορούν πάντα να πάνε στραβά. Η ζωή είναι ένα αμάλγαμα από χαρές και λύπες, νίκες και αποτυχίες, προδοσίες και αγάπες. Όσο, όμως, δεν χάνουμε τον εαυτό μας και την πίστη μας σε εμάς και στους άλλους, τότε έχουμε μια υπερδύναμη που λέγεται αγάπη. Από εκεί αναβλύζει η δύναμή μας να αγαπάμε ξανά και ξανά, όσες φορές κι αν έχουμε απογοητευθεί. Αυτή είναι η πηγή της αποφασιστικότητάς μας, να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Εκεί θα βρούμε τον Ανώτερο Εαυτό μας να κάθεται ήσυχα και να περιμένει να αφυπνισθεί. Βλέπετε, εγώ δεν το πιστεύω ότι το Ανώτερο Εγώ μας είναι κάποια κατάσταση έξω από εμάς στην οποία μπορούμε να φτάσουμε μετά από χρόνια πνευματική προσπάθεια. Πιστεύω ότι Αυτός / Αυτή είναι ήδη μέσα μας. Εσωκεντρισμός είναι ακριβώς αυτή η διαδρομή προς την ανακάλυψη και την αφύπνιση του Ανώτερου Εαυτού μας από την αδράνεια στην οποία τον καταδίκασε το εγώ μας και το βόλεμα στη “ζώνη ασφαλείας” μας».

«Το εφαρμόζω, προσπαθώντας να γεφυρώνω τις επιθυμίες και τα όνειρά μου με την καθημερινή μου πραγματικότητα. Επιλέγω να είμαι στο κέντρο μου, να δείχνω σεβασμό στα όρια των γύρω μου, χωρίς να προδίδω τον εαυτό μου, να μη χρειάζεται να δικαιολογηθώ. Ουσιαστικά, επιλέγοντας να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, παίρνεις την ευθύνη και γίνεσαι ο ηγέτης της ζωής σου. Όταν τίποτε δεν πάει καλά, αυτό το μότο μού θυμίζει την παροδικότητα των πάντων και μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω. Όταν όλα πάνε καλά, με ενεργοποιεί να αναζητήσω την “επόμενη πίστα”».

Από πού αντλείτε αισιοδοξία σε περιόδους δύσκολες;

«Η αισιοδοξία έρχεται από τη σκέψη ότι θα τα καταφέρω, θα βρω τρόπο ή βοήθεια. Κι αν δεν τα καταφέρω, θα έχω μάθει από την πορεία μου. Μέσα από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια ενασχόλησης με τόσους διαφορετικούς ανθρώπους, εντόπισα πως νιώθω αισιοδοξία και χαρά όταν συνδέομαι με τους γύρω μου, όταν δέχομαι και προσφέρω υποστήριξη και όταν τελικά προχωράω μπροστά, εξελίσσομαι εγώ και οι άλλοι, παράλληλα.

Επιπλέον, η συμμετοχή σε μια κοινότητα ομοϊδεατών με κοινούς στόχους και ιδεώδη, μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια τόσο σε πρακτικό, όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Με αυτή τη σκέψη άλλωστε δημιουργήσαμε το Nama Tribe, τη βραβευμένη συνδρομητική πλατφόρμα που είναι στη διάθεση όποιου χρειάζεται καθοδήγηση και υποστήριξη κάθε στιγμή. Όταν, λοιπόν, βλέπω ανθρώπους να ξεπερνούν τους περιορισμούς τους και να συνδέονται με το μεγαλείο τους, τότε πιστεύω πως υπάρχει ελπίδα να ξεπεραστεί κάθε δυσκολία».

«Με κάνει να χαμογελώ η ομορφιά της ζωής γύρω μου, κάθε φορά που δίνω στον εαυτό μου την ευκαιρία να την παρατηρήσει. Μία αγκαλιά με τον γιο μου, ένας νέος δημιουργικός στόχος, στιγμές εξερεύνησης σε ένα ταξίδι, να βλέπω τα πράγματα να προχωράνε, να με βλέπω να εξελίσσομαι, να προχωράω μπροστά, να σηκώνομαι αν έχω πέσει, να βρίσκομαι με τη φυλή μου, να κάνω μικρά και μεγάλα πράγματα που εκπληρώνουν τους στόχους και την αποστολή μου, να φροντίζω τον εαυτό μου και τους ανθρώπους που αγαπάω, να μου δίνω τον χρόνο και την άδεια να στεναχωρηθώ για κάτι που με πλήγωσε, να κάνω όνειρα, να μαθαίνω…

Ακόμα, αυτό που μου δίνει ελπίδα και με κατέπληξε αυτά τα δύο χρόνια είναι το πόσο συσπειρωθήκαμε και συνεισφέραμε και βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον. Το πόσο καταφέραμε να προσαρμοστούμε σε πράγματα που μας φαίνονταν αδιανόητα, όπως το να δουλεύουμε απ’ το σπίτι, να φοράμε μάσκες, να μην αγκαλιάζουμε τους ανθρώπους. Αν καταφέραμε να περάσουμε μέσα από όλα αυτά, συν την μοναξιά, τις απώλειες, τον φόβο του αγνώστου και να διατηρήσουμε την ανθρωπιά μας, τότε είμαι αισιόδοξη για το μέλλον του είδους μας.

Τίποτε δεν μου έχει στερήσει την πίστη μου στον Άνθρωπο, ούτε στον Έλληνα. Κάποιες στιγμές ίσως κλονίζεται, όταν μαθαίνω για βίαιες, καταστροφικές και άδικες πράξεις. Όμως και τότε συνεχίζω να πιστεύω. Δεν παραιτούμαι ποτέ. Ίσα ίσα, πεισμώνω και προσπαθώ να μοιράσω περισσότερο αγάπη, υποστήριξη κι ελπίδα γιατί η παραμικρή συμβολή και υποστήριξη των ανθρώπων προς την κατεύθυνση μίας καλύτερης ζωής αποτελεί για εμένα αποστολή ζωής».

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η Δρ Νάνσυ Μαλλέρου δραστηριοποιείται στον χώρο της ψυχικής και της σωµατικής ευεξίας, είναι CEO της Nama Group, συγγραφέας του best seller Καλύτερα Γίνεται, από τις κορυφαίες coaches και περιζήτητη οµιλήτρια. Μέσα από τη δραστηριότητά της, τα τελευταία 20 χρόνια, έχει επηρεάσει θετικά τη ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσµο. Η εκποµπή της «Καλύτερα Γίνεται» στο YouTube έχει ξεπεράσει τις 8.000.000 θεάσεις (views) και έχει φανατικούς θεατές. To 2020, σε απάντησή της προς το στρες, την αβεβαιότητα, τη µοναξιά και την κοινωνική αποµόνωση που επέφερε ο COVID-19, ίδρυσε τη Φυλή των Νάµα σε µια προσπάθεια να συσπειρώσει την ελληνική κοινωνία. Το 2021, από κοινού µε τη Μαλού Λαρσινού, ίδρυσε το Nama Tribe, την πρώτη ελληνική συνδροµητική πλατφόρµα Coaching & Wellbeing, µε παρουσία σε 19 χώρες του κόσµου, που τιµήθηκε µε το βραβείο «Wellbeing Expert of the Year».

Η ∆ρ Μαλλέρου έχει πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας, master στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορικό στις Στρατηγικές Ανταγωνισµού. Έχει διδάξει Μάρκετινγκ και Επικοινωνία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για 12 χρόνια.

Έχει 15 χρόνια εµπειρίας σε πολυεθνικές εταιρείες ποικίλων τοµέων στην Ευρώπη, ενώ είναι συγγραφέας των βιβλίων Καλύτερα Γίνεται και Ανταγωνιστές συνεργαστείτε.

Το 2020, στο Κάιρο, βραβεύτηκε από το Women Economic Forum µε το διεθνές βραβείο «Iconic Women Creating a Better World for All» (Μάρτιος 2020, Κάιρο).

Τέλος, έχει την πατρότητα των όρων «εσωκεντρισµός» και «εσωκεντρικός», που αποτελούν τη βάση της προσέγγισής της. Το 2019 παρουσίασε για πρώτη φορά αυτές τις έννοιες σε ομιλία της στο TEDx.

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

