ΗΠΑ: Η Ρωσία δεν πρέπει να κλείσει την πρεσβεία μας στην Μόσχα

Η Ρωσία δεν πρέπει να κλείσει την πρεσβεία των ΗΠΑ παρά την κρίση λόγω του πολέμου επειδή οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου πρέπει να συνεχίσουν να συνομιλούν, δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Μόσχα, Τζον Τζ. Σάλιβαν.

«Πρέπει να διατηρήσουμε την ικανότητα να μιλάμε ο ένας στον άλλον», είπε ο Σάλιβαν σε συνέντευξή του στο TASS, όπως αναφέρει το Reuters.

Οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον δεν έχουν διακοπεί από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν δεσμούς με τη Σοβιετική Ένωση το 1933. Ούτε και την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Τώρα, όμως, η Ρωσία λέει ότι η μετα-σοβιετική συναναστροφή της με τη Δύση έχει τελειώσει και ότι θα στραφεί προς τα ανατολικά.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, τον περασμένο μήνα, σε μια ειρωνική δήλωση αφιέρωσε το «We Are Never Ever Getting Back Together» της Taylor Swift στον Πούτιν. Ωστόσο, όταν ερωτήθηκε, έσπευσε να «διορθώσει». «Δεν θα χωρίσουμε ποτέ εντελώς» ΄'είπε/

Η άρνηση της Τσαρίνας Αικατερίνης της Μεγάλης να υποστηρίξει τη βρετανική αυτοκρατορία όταν η Αμερική κήρυξε την ανεξαρτησία της δημιούργησε το έδαφος για τις πρώτες διπλωματικές επαφές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγίας Πετρούπολης, της τότε αυτοκρατορικής πρωτεύουσας της Ρωσίας.

Μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων τον Οκτώβριο του 1917, ο Πρόεδρος Γούντροου Γουίλσον αρνήθηκε να αναγνωρίσει την κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Λένιν και η πρεσβεία των ΗΠΑ έκλεισε το 1919. Οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν μόνο το 1933.

«Ο μόνος λόγος που μπορώ να σκεφτώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αναγκαστούν να κλείσουν την πρεσβεία τους θα ήταν αν δεν ήταν ασφαλές να συνεχίσει το έργο της», είπε ο Σάλιβαν.

naftemporiki.gr