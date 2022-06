Ιστορικό περιοδικό των FT αλλάζει όνομα - Γιατί το να ξοδεύεις δεν είναι της μόδας

Η βρετανική εφημερίδα Financial Times, από αυτό το Σάββατο μετονομάζει τον τίτλο του διάσημου περιοδικού της (και βίβλου του καταναλωτισμού για την jet set.) "How To Spend It". Σε περιόδους πολέμου και πληθωρισμού, ένα περιοδικό με αυτό το όνομα, δεν είναι τις μόδας ή (sic) «είναι άβολο». Μη πολιτικά ορθό.

Έτσι, στις 4 Ιουνίου, οι συνδρομητές του φύλου, θα βρούν στο κατωφλι τους, μαζί με το κύριο σώμα, και το ολοκαίνουριο «HTSI».

To " S" του ακρωνύμιου, δεν θα σημαίνει απαραιτήτως Spend. Υπάρχουν πολλές «μεταφράσεις», ανάλογα με τις...ευαισθησίες του αναγνώστη λέει η εφημερίδα.

Μπορεί δηλαδή, να σημαίνει «how to Style it», «how to Save it», «how to Surf it» ή «how to Savour it».

Για τους κακεντρεχείς από την άλλη, μπορεί να σημαίνει και «how to Splurge it» ( πώς να κάνετε φιγούρα) ή how to Steal it (πώς να κλεψετε). Σχόλια που η εφημερίδα επιμελώς δεν σχολίασε.

Το How To Spend It δημιουργήθηκε το 1967, όταν η πρώτη γυναίκα υπάλληλος στους Financial Times είχε την έμπνευση, η εφημερίδα να φτιάξει ένα περιοδικό για τις γυναίκες των αναγνωστών, που θα τους έδινε ιδέες για το πώς θα ξοδεύουν τα χρήματα που έφερναν οι πλούσιοι άνδρες τους στο σπίτι.

«Αβολο» μεν, «λίγο ηδονιστικό» δε

Η Jo Ellison, διευθύντρια του περιοδικού, σύμφωνα με τον Guardian, λέει ότι πλέον η αλλαγή ήταν απαραίτητη.

«Είναι άβολο να λειτουργεί ένα περιοδικό με τον τίτλο «How to Spend It» σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει τις συνέπειες μιας πανδημίας, όπου η Ρωσία εισβάλλει σε μια γειτονική χώρα, και το κόστος ζωής είναι υψηλό» ανέφερε. Διευκρινίζοντας πάντως ότι θα συνεχίσει να εστιάζει στην «αισιοδοξία, την ευχαρίστηση και την ομορφιά» ενώ θα παραμείνει και «λίγο ηδονιστικό».

«Θέλουμε απλώς το HTSI να αντικατοπτρίζει τις βαθύτερες ευαισθησίες και προτεραιότητες ενός μεταβαλλόμενου κόσμου. Δεν έχουμε σχέδια να αλλάξουμε την ουσιαστική μας ύπαρξη» λέει.

«Στροφή» της εφημερίδας; Μπα!

Η αριστερη φλαμανδικη De Μorgen δεν έχει την ίδια άποψη με την Ellison: «Το περιοδικό καθοδηγεί τον Άνθρωπο του Νταβός στο τι να κάνει τα δολάρια που κλέβει. Μπορεί να τα ξοδέψει για ένα ρολόι Jaeger-LeCoultre αξίας 30.000 δολαρίων με τις φάσεις του φεγγαριού, για παράδειγμα, ή για ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια 1.165 ευρώ» σχολιάζει καυστικά. «Αλλά με την αλλαγή του ονόματος η ίδια η εφημερίδα προειδοποιεί για τις υπερβολές του νεοφιλελευθερισμού» εκτιμά.

Όμως αυτή η εκτίμηση μάλλον είναι άκυρη.Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ακόμη και έως HTSI, το περιοδικό θα συνεχίσει να προσφέρει στους εύπορους αναγνώστες του, «πρόσβαση» σε προϊόντα υψηλού κόστους,

«Άβολο» και για τους δημοσιογράφους

Πολλοί δημοσιογράφοι των FT, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την εστίασή τους σε κοινωνικά ζητήματα έχουν, εδώ και καιρό, επίσης «μια άβολη σχέση» με το περιοδικό πολυτελών ειδών.

Και παρότι τα διαφημιστικά έσοδα που φέρνει το How To Spend It επιδοτούν το συνολο της έκδοσης, η χρηματοδότηση από δημοσίευσεις συνώνυμες με την ακραία κατανάλωση προξενεί αμηχανία στους δημοσιογράφους που προτιμούν να πιστεύουν ότι ασκούν κριτική στον σύγχρονο καπιταλισμό.

Όταν μάλιστα είναι γνωστό πως ακόμη και ο Λίβυος δικτάτορας Μουαμάρ Καντάφι ήταν πιστός αναγνώστης του How To Spend It, ή «άβολη σχέση» γίνεται ακόμη πιο άβολη...

naftemporiki.gr