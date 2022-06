«Pop District» στο Πίτσμπουργκ από το Andy Warhol Museum

Το Πίτσμπουργκ, στην Πολιτεία της Πενσιλβάνια, είναι η πόλη στην οποία βρίσκεται το Andy Warhol Museum· το οποίο προγραμματίζει σε διάστημα 10 ετών τη δημιουργία της Pop District ώστε να εξασφαλιστεί ότι «ο επόμενος Andy Warhol δεν θα χρειάζεται να φύγει από το Πίτσμπουργκ για να γίνει Andy Warhol» όπως τόνισε, σε ανακοίνωση, ο Sam Reiman, διευθυντής του Richard King Mellon Foundation που ηγείται της χρηματοδότησης της νέας συνοικίας.



Η επιτυχία του πρότζεκτ θα μετατρέψει τη North Shore του Πίτσμπουργκ σε νέο προορισμό πολιτιστικού τουρισμού, με δημόσια τέχνη, παραγωγή σε ψηφιακά μέσα, ζωντανή μουσική και περφόρμανς. Επιπλέον, θα προωθήσει οικονομική ανάπτυξη μέσω τεχνών.

Η Pop District θα ξεκινά από τη συνοικία Cultural District του Πίτσμπουργκ, αμέσως μετά την Andy Warhol Bridge. Σχεδιάζεται η δημιουργία της σε δύο φάσεις, με προϋπολογισμό 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην πρώτη φάση περιλαμβάνονται η εκκίνηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκτός του Μουσείου, επενδύσεις σε ακίνητα και μια σειρά νέων δημόσιων καλλιτεχνικών πρότζεκτ. Αυτόν τον μήνα έγιναν τα αποκαλυπτήρια των δύο πρώτων: του «Over The Rainbow», μιας τοιχογραφίας από τον Typoe και του «Social Sculpture» του Michael Loveland· και οι δύο καλλιτέχνες έχουν έδρα το Μαϊάμι.



Μέσα στο καλοκαίρι θα ακολουθήσουν δημόσια έργα από τους με έδρα το Πίτσμπουργκ Laura Jean McLaughlin και Mikael Owunna. Στη δεύτερη φάση, το Andy Warhol Museum και τρία αδελφά ιδρύματα από το Carnegie Museums of Pittsburgh θα επιβλέψουν καμπάνια συγκέντρωσης κεφαλαίων για τη δημιουργία νέου χώρου ζωντανών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης και αίθουσας συναυλιών· η έναρξη των εργασιών είναι προγραμματισμένη για το 2024. «H Pop District θα καταδείξει τον ρόλο που τα μουσεία μπορούν και πρέπει να παίζουν στις κοινότητές τους, λειτουργώντας ως κέντρα καινοτομίας και καταλύτες της οικονομίας» δήλωσε ο Steven Knapp, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Carnegie Museums of Pittsburgh.



Παράλληλα, το Andy Warhol Museum σχεδιάζει την επέκταση του «Warhol Creative», του προγράμματος ανάπτυξης εργασίας για νέους το οποίο εγκαινίασε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι συμμετέχοντες θα αποκτούν δεξιότητες στην ψηφιακή οικονομία, εργαζόμενοι σε περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλα δημιουργικά πρότζεκτ. Στόχος του μουσείου είναι να δουλέψει κατά προτεραιότητα με άτομα BIPOC (Black, Indigenous and people of colour), ΛΟΑΤΚΙ και μετανάστες. Σε αυτό το οποίο οραματίστηκαν ως την Warhol Factory του 21ου αιώνα, ήδη πολλές δεκάδες νεαρά άτομα δημιουργούν περιεχόμενο Instagram και TikTok για το μουσείο και εργάζονται σε πρότζεκτ εξωτερικών πελατών σαν την Dell η οποία συμμετέχει στη χρηματοδότηση του προγράμματος.



«Ο Andy εξακολουθεί να είναι έμβλημα του αμερικανικού επιχειρηματικού πνεύματος - ένας πραγματικός παράγοντας επιρροής και αλλαγής» είπε ο Patrick Moore, διευθυντής του Andy Warhol Museum. «Έχουμε τώρα το σχέδιο και τους πόρους για να συνεχίσουμε ως παράγοντας αλλαγής για το Πίτσμπουργκ» πρόσθεσε.