Τον Σεπτέμβριο το πρώτο Aegean Messinia Pro - Am 2022 

Η AEGEAN Airlines και η Costa Navarino διοργανώνουν φέτος το φθινόπωρο, το πρώτο Aegean Messinia Pro-Am 2022.

Το νέο τουρνουά γκολφ ενώνει δύο σημαντικές διοργανώσεις διεθνούς βεληνεκούς, που έχουν καθιερωθεί εδώ και χρόνια: το Aegean Pro-Am και το Messinia Pro-Am.

Η νέα διοργάνωση αντικατοπτρίζει το κοινό όραμα των δύο εταιρειών, για την καθιέρωση της χώρας μας ανάμεσα στους κορυφαίους γκολφικούς προορισμούς υψηλών προδιαγραφών, ανά τον κόσμο.

Το εναρκτήριο τουρνουά 54 οπών θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου στην Costa Navarino, σε τρία από τα τέσσερα γήπεδα γκολφ 18 οπών του προορισμού: στο The Dunes Course στην περιοχή Navarino Dunes, στο πρώτο παγκοσμίως International Olympic Academy Golf Course και στο The Hills Course, στο Navarino Hills. Τα δύο τελευταία γήπεδα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Confederation of Professional Golf (CPG) και με την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της PGA Ελλάδος.

Στο Aegean Messinia Pro-Am θα συμμετάσχουν έως 75 ομάδες, με κάθε μία να αποτελείται από έναν επαγγελματία και τρεις ερασιτέχνες. Τo συνολικό χρηματικό έπαθλο του τουρνουά ανέρχεται σε 70.000 ευρώ.

Πέρα από την ευκαιρία που θα έχουν οι συμμετέχοντες να διαγωνιστούν για μια σειρά από κορυφαία ατομικά και ομαδικά έπαθλα, η τετραήμερη διοργάνωση θα περιλαμβάνει επίσης ένα συναρπαστικό πρόγραμμα θεματικών κοινωνικών εκδηλώσεων.

Οι εγγραφές των ομάδων για το Aegean-Messinia Pro-Am 2022 έχουν ανοίξει, τηρώντας σειρά προτεραιότητας.

naftemporiki.gr