Από την έντυπη έκδοση

Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη

«Στο Νταβός εμφανίστηκε (σ.σ.: μέσω βίντεο από το σπίτι του) ο κύριος Κίσινγκερ από το βαθύ παρελθόν... Φαίνεται πως το ημερολόγιό του είναι στο 1938 κι όχι στο 2022». Ο Ουκρανός πρόεδρος αντιδρά στην παρέμβαση του «μάγου της διπλωματίας», που σήμερα γιορτάζει τα 99α γενέθλιά του.

Ο γερόλυκος , που έχει ξεπεράσει τον χρόνο και τα ημερολόγια, σε μια συνηθισμένη για τον ίδιο, ασυνήθιστη για την ηλικία του, επίδειξη σύνθετης γεωπολιτικής ανάλυσης, είπε ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει εδάφη και οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν πρέπει να αδιαφορήσουν για το μέλλον της σχέσης τους με τη Ρωσία, που ήταν πάντα πολύ σημαντική για την τήρηση της ισορροπίας στην Εσπερία. Ο δρ ΧΈΝΡΙ είχε γράψει και το 2014 -τότε άρχισε ο πόλεμος και όχι τον Φεβρουάριο του 2022- ότι ο ρόλος που αρμόζει στην Ουκρανία είναι αυτός της ουδέτερης ζώνης.

Το άρθρο του με τον τίτλο «To settle the Ukraine crisis, start at the end» γνώρισε μια δεύτερη ζωή στις λεωφόρους του Διαδικτύου, από την επομένη της ρωσικής εισβολής. Αρκετοί υποστηρίζουν πλέον ότι εάν τον είχαν ακούσει, δεν θα είχαν χάσει όλοι.

Μάντης, μάγος κακός, υπερόπτης και κυνικός, αμφιλεγόμενος, δαιμόνιος ή στρατηγικός πραγματιστής αιώνιος, ο αρχιερέας των διεθνών σχέσεων είναι εντός -συμφέροντος των ΗΠΑ- και περνάει πάντα στο ψητό.

Στις 5 Αυγούστου 1974, δεκαπέντε ημέρες μετά την τουρκική εισβολή, σύσκεψη κορυφής στο υπουργείο συγκαλεί.

Γιατί μιλεί; «Δεν θα ανοίξω διάλογο για το τι γνωρίζαμε και τι όχι... Στόχος μας ήταν να είμαστε επαγγελματίες... Δεν είμαστε εδώ για να οργανώνουμε σταυροφορίες... Και πάνω απ' όλα στόχος μας ήταν να διατηρήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία κινήσεων. Αν αντιληφθείτε τη λογική αυτή, θα ερμηνεύσετε το πώς χειριστήκαμε την κατάσταση σε σχέση με την Τουρκία». Κάτι έχουμε αντιληφθεί.