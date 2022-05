Top Gun: Maverick - Ο Τομ Κρουζ με συγκυβερνήτη τον Τζέιμς Κόρντεν σε μια πτήση τρόμου

Ο 43χρονος Βρετανός παρουσιαστής του «The Late Late Show» Τζέιμς Κόρντεν έζησε την αυθεντική «Top Gun» εμπειρία, όταν φιλοξένησε τον Τομ Κρουζ στην εκπομπή του.

Μετά την μεγάλη πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου «Top Gun: Maverick» στο Φεστιβάλ Καννών -όπου κέρδισε ένα τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για το έργο του- ο Τομ Κρουζ έδωσε ραντεβού με τον Κόρντεν, όχι στο στούντιο της εκπομπής, αλλά στο αεροδρόμιο του Μπέρμπανκ, στην Καλιφόρνια.

Έτσι, ο 59χρονος Αμερικανός ηθοποιός, σαν άλλος Μάβερικ, κάθισε στην θέση του πιλότου και ο Κόρντεν αντίστοιχα σε αυτή του συγκυβερνήτη για να κάνουν μια συνέντευξη κυριολεκτικά στον αέρα.

Ο Κρουζ έσπευσε να καθησυχάσει τον Κόρντεν πως πέρα από ηθοποιός είναι και πιλότος και ο δεύτερος τον αντέκρουσε αστειευόμενος, λέγοντας: «Και στο “Ζήτημα Τιμής” έπαιξες έναν δικηγόρο, όμως δεν θα ήθελα να με εκπροσωπήσεις στο δικαστήριο».

Ο Τομ Κρουζ έκανε και ακροβατικά κατά την διάρκεια της πτήσεις τους στην Νεβάδα, ενώ όταν προσγειώθηκαν, δεν σταμάτησαν εκεί, μιας και απογειώθηκαν μετά από λίγο για δεύτερη φορά.

Η διασκεδαστική πτήση του Top Gun, παρουσιάζεται αποκλειστικά στο «The Late Late Show with James Corden» και την COSMOTE TV, απόψε στις 21:00 (COSMOTE SERIES HD). Μετά την προβολή της στο COSMOTE SERIES HD, η εκπομπή θα είναι διαθέσιμη μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS. Η ταινία «Top Gun: Maverick» θα προβληθεί αποκλειστικά στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV τον ερχόμενο χειμώνα.