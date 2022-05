Τι θα δούμε στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Το πολυαναμενόμενο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα διεξαχθεί φέτος 15-24 Ιουλίου με μεγάλα διεθνή και ελληνικά ονόματα του σύγχρονου χορού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της χορογράφου και χορεύτριας Λίντας Καπετανέα.

To πλήρες πρόγραμμα του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες στο Αμφιθέατρο του ΥΠΠΟΑ κι απ’ ό,τι φαίνεται είναι άκρως ενδιαφέρον και εντυπωσιακό.

Με τίτλο Ωδή στην Ομορφιά, το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα κάνει πρεμιέρα με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor των Peeping Tom, μια παράσταση που είναι το αποτέλεσμα νέας επεξεργασίας τριών έργων που δημιούργησε η ομάδα Peeping Tom για το Nederlands Dans Theatre. Το Φεστιβάλ φιλοξενεί φέτος 26 συνολικά παραγωγές, 14 ξένες ομάδες από 10 χώρες, 12 ομάδες από την Ελλάδα, 2 παγκόσμιες πρεμιέρες, 6 παράλληλες εκδηλώσεις, ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών, καθώς και ένα πρόγραμμα εργαστηρίων χορού και κίνησης για διάφορες ηλικίες και ομάδες πληθυσμού.