TURNHOS N/W : 0520/22

AEGEAN SEA

1. SCIENTIFIC RESEARCH, BY R/V YUNUS S ON 25 AND 26 MAY 22 AT THE FOLLOWING POINTS.

38 52.41 N - 025 47.79 E

39 17.81 N - 025 22.79 E

38 51.56 N - 025 24.46 E

39 13.46 N - 025 17.68 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 262059Z MAY 22.