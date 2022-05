Η Τήλος παίρνει την παγκόσμια πρωτιά στη διαχείριση αποβλήτων

Η Τήλος είναι το πρώτο νησί στον κόσμο που επιτυγχάνει 100% εκτροπή από την ταφή των αποβλήτων και γίνεται πιο πράσινη και eco-friendly.

Το όμορφο νησί των Δωδεκανήσων ανά διαστήματα έρχεται στην επικαιρότητα με αφορμή διάφορες δραστηριότητές του. Αυτή τη φορά, κερδίζει μια παγκόσμια πρωτιά που σίγουρα θα ανοίξει το δρόμο και για άλλα νησιά και μέρη του κόσμου.



Συγκεκριμένα, η Τήλος καταργεί τον ΧΥΤΑ και τους δημόσιους κάδους και υιοθετεί το Just Go Zero Tilos, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων που ξεκινάει από συλλογή πόρτα-πόρτα και καταλήγει στην πλήρη αξιοποίηση των αποβλήτων που παράγονται στο νησί. Με κινητοποίηση και ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και επένδυση σε τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό και νέες υποδομές διαχείρισης, το Just Go Zero Tilos αξιοποιεί όλα τα αστικά απόβλητα που παράγονται στο νησί, μειώνοντας το αποτύπωμα τους στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Τήλου.