Η ελληνική ποίηση ταξιδεύει στο διεθνές Φεστιβάλ της Βαϊμάρης

Οι βασικοί συντελεστές της παράστασης Μεταμόρφωση (Franz Kafka), ο σκηνοθέτης Τάσος Σαγρής και η πρωταγωνίστρια Σίσσυ Δουτσίου, λίγες μέρες πριν τις αναμενόμενες εμφανίσεις τους στην Θεσσαλονίκη (Θέατρο Αυλαία), ταξιδεύουν στην Βαϊμάρη παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικό πρόγραμμα ελληνικών βίντεοποιημάτων και multi media spoken word συναυλίες.



Με αυτό τον τρόπο το Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών συμμετέχει στο International Poetry Film Festival of Thuringia, οργανώνοντας το ειδικό αφιέρωμα Focus Greece.

International Video Poetry Festival στην Αθήνα, έχει καταξιωθεί ανάμεσα στους σημαντικότερους θεσμούς βιντεοποίησης στον κόσμο με εκατοντάδες συμμετέχοντες από όλες τις ηπείρους και την λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας filmpoetry.org

Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικής Ποίησης της Θουριγγίας» είναι ένα νέο ετήσιο φεστιβάλ αφιερωμένο στα είδη της κινηματογραφικής ποίησης και της βιντεοποίησης. Επίκεντρο του φεστιβάλ είναι η απονομή του Βραβείου Ποίησης της Βαϊμάρης στον κινηματογράφο Lichhaus. Στόχος του Φεστιβάλ είναι να τονώσει και να διαιωνίσει τις ανταλλαγές μεταξύ κινηματογραφιστών και συγγραφέων στη Θουριγγία και την Κεντρική Γερμανία. Η Βαϊμάρη είναι ένας τόπος λογοτεχνίας και τέχνης και μια πόλη μεγάλων ποιητών και ποίησης.

Το Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών παρουσιάζει μια ανθολογία βίντεο ποιημάτων που δημιουργήθηκαν από Έλληνες καλλιτέχνες σε συνεργασία με διεθνείς ποιητές, μουσικούς και κινηματογραφιστές. Οι επιμελητές του Διεθνούς Φεστιβάλ Βίντεο Ποίησης, ενός από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ βίντεο ποίησης στον κόσμο που διοργανώνεται εδώ και δέκα χρόνια στην Αθήνα, αντιπροσωπεύουν τη σύγχρονη ελληνική ποίηση και μας εισάγουν σε έναν εμπνευσμένο δημιουργικό κόσμο.

Τα έργα σύγχρονης βιντεοποίησης από την Ελλάδα που θα παρουσιαστούν είναι:

«Αν βγω περίπατο με τις νεκρές μου φίλες»

Σκηνοθέτριες: Aleksandra Ćorović & Alkistis Kafetzi

Ποίηση: Ρίτα Μπούμη-Παππά

«Tragedies come in the hungry hours» της Αλεξάνδρας Ματέου

«Pause» Σκηνοθεσία: Janni Kolotouros / Ποίηση: Αναστασία Γκίτση

«Άκου» Σκηνοθεσία: Nssonic / Ποίηση: Σίσσυ Μητσικώστα

«Transmission» Σκηνοθέτρια: Αφροδίτη Μπιτζούνη / Ποίηση: Χρήστος Σακελλαρίδης

«Οι εχθροί μου» του Βασίλη Καρβούνη

«Odour» της Μαρίας Μπάκα

«Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» Σκηνοθέτης: Marc Neys (Βέλγιο)

Ποίηση: Τάσος Λειβαδίτης – παραγωγή: Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών

«Εκείνο που φοβάμαι πιο πολύ είναι μη γίνω “ποιητής”»

Σκηνοθέτρια: Janet Lees (Αγγλία) / Ποίηση: Κατερίνα Γώγου

παραγωγή: Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών

«Βρες έναν τρόπο για να συναντηθούμε»

Σκηνοθεσία / Ποίηση: Τάσος Σαγρής- Μουσική: Whodoes

παραγωγή: Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών

Επίσης, θα παρουσιαστούν multimedia spoken word live performances

Phenomenology of Guillotine- Φαινομενολογία της Γκιλοτίνας

Tάσος Σαγρής & Whodoes

Παρασκευή 20/5 | 8:00 μ.μ.

Μια λεπτομερής εξέταση της κατάρρευσης μιας κοινωνίας – ο ήχος της ατελείωτης μητροπολιτικής πίεσης. Ένα concept που φωτογραφίζει την εποχή θέτοντας ερωτήσεις για το παρόν και το μέλλον, αναζητώντας στιγμές εξέγερσης και οδούς διαφυγής.

Insult of Public Modesty- Προσβολή Δημοσίας Αιδούς

Σίσσυ Δουτσίου

Παρασκευή 20/5 | 8:30 μ.μ.

Εκστατική ζωή, αγάπη και άγριες διαδηλώσεις. Ερωτευμένοι ήρωες, μοναχικοί άνθρωποι, καταπιεσμένα ένστικτα και αυθόρμητες δράσεις, μια κοινωνική εξέγερση ενάντια στην κανονικότητα, σπάζοντας το παράθυρο του 21ου αιώνα, καταβροχθίζοντας τα όρια των πολιτισμών μας.

FOCUS GREECE Program

https://poetryfilmtage.de/programm/focus-greece-contemporary-video-poetry-from-greece/

PROGRAMME OVERVIEW International Poetry Film Festival of Thuringia https://poetryfilmtage.de/wp-content/uploads/2022/04/Program-PoetryFilmFestival-2022_EN.pdf