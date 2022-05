Ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Την επάνοδό του σε πρωταγωνιστικό ρόλο με το ιστορικό δράμα «1242 - Gateway to the West», μία ταινία που θα διατίθεται προς πώληση στις φετινές Κάννες, ετοιμάζεται να κάνει ο Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Σπέισι.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Έρικ Ρόμπερτς, Κρίστοφερ Λαμπέρτ και Τέρενς Σταμπ, συγκαταλέγεται στις ταινίες που θα διατεθούν στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών στην Αγορά του Φεστιβάλ των Καννών. Σκηνοθέτης της είναι ο Ούγγρος Πίτερ Σόος ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Άαρον Χόρβαθ και Τζόαν Λέιν.

Αν και εμφανίστηκε στο low budget φιλμ «L’uomo Che Disegnò Dio» πέρυσι, το «1242 – Gateway to the West» θα σημάνει για τον Κέβιν Σπέισι την πρώτη του πρωταγωνιστική εμφάνιση από όταν ξέσπασε το σεξουαλικό σκάνδαλο εναντίον του το 2017.

Ο ηθοποιός Άντονι Ραπ ήταν ο πρώτος που τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση το 1986, ενώ ακολούθησαν και άλλοι καταγγέλλοντες. Ο Σπέισι έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Τότε απομακρύνθηκε από την σειρά του Netflix, «House Of Cards» όπου πρωταγωνιστούσε ενώ αντικαταστάθηκε από τον Κρίστοφερ Πλάμερ στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ, «All The Money In The World».

Η ταινία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα τον ερχόμενο Οκτώβριο, θα αφηγείται τη ζωή του εγγονού του Τζέκινς Χαν, Μπάτου Χαν, που είχε οριστεί αρχηγός του δυτικού μέρους της Μογγολικής Αυτοκρατορίας.