To Athens Photo World επιστρέφει από τις 20 Μαΐου

Τουρίστες κολυμπούν στη φυσική πισίνα Γκιόλα, Θάσος, βόρεια Ελλάδα. (Ιούλιος 2019) Φωτό Βασίλης Βερβερίδης Tourists bathing in the Giola natural pool, Thassos island, northern Greece. (July 2019) Photo by Vassilis Ververidis