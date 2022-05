Η συνέχεια της ταινίας του James Cameron θα κυκλοφορήσει στις 16 Δεκεμβρίου.

Η ταινία «Avatar: The Way Of Water» αποτελεί τη συνέχεια του φιλμ που είδαμε το 2009 με πρωταγωνιστές τους Sam Worthington και Sigourney Weaver. Πάνω από μια δεκαετία μετά, ήρθε η ώρα να δούμε τις περιπέτειες του Jake Sully (Worthington), της συντρόφου του Neytiri (Zoe Saldana) και των παιδιών τους, στην Pandora.