Ανακοινώθηκαν τα βραβεία Πούλιτζερ: Τιμήθηκαν Washington Post και New York Times

Απονεμήθηκαν τη Δευτέρα τα βραβεία Πούλιτζερ, με επίκεντρο την κάλυψη της εισβολής στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ τον Ιανουάριο 2021, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πανδημία του κορωνοϊού στην Ινδία.

Οι New York Times κέρδισαν τρία βραβεία Πούλιτζερ και αναδείχθηκαν ως φιναλίστ άλλες πέντε φορές τη Δευτέρα, ενώ η Washington Post πήρε το βραβείο δημόσιας υπηρεσίας και το Reuters διεκδίκησε το βραβείο για τη φωτογραφία μεγάλου μήκους.

Στους δημοσιογράφους που καλύπτουν τον πόλεμο στην Ουκρανία απονεμήθηκε επίσης ειδική αναφορά για την κάλυψη της ρωσικής εισβολής, καθώς το διοικητικό συμβούλιο του Πούλιτζερ απέτισε φόρο τιμής στους 12 δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν καλύπτοντας τον πόλεμο.

Τα ετήσια Πούλιτζερ είναι τα πιο διάσημα βραβεία στη δημοσιογραφία των ΗΠΑ, με ιδιαίτερη προσοχή συχνά στο βραβείο δημόσιας υπηρεσίας.

Φέτος το βραβείο αυτό δόθηκε στην Washington Post για την κάλυψη της πολιορκίας του Καπιτωλίου των ΗΠΑ από υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Washington Post κέρδισε «για την επιτακτική και ζωντανή περιγραφή της επίθεσης στην Ουάσιγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021, παρέχοντας στο κοινό μια διεξοδική και ακλόνητη κατανόηση μιας από τις πιο σκοτεινές μέρες του έθνους», ανακοίνωσε εκ μέρους της επιτροπής των βραβείων Πούλιτζερ η Μάρτζορι Μίλερ.

Πούλιτζερ Φωτογραφίας στην κατηγορία Feature Photography απονεμήθηκε σε ομάδα φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters - συμπεριλαμβανομένου του δανού Σιντίκι, ο οποίος σκοτώθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο Αφγανιστάν - για την κάλυψη της πανδημίας Covid-19 στην Ινδία.

REUTERS/DANISH SIDDIQUI

Η εφημερίδα Miami Herald βραβεύτηκε για την κάλυψη της έκτακτης επικαιρότητας αναφορικά με την κατάρρευση πολυώροφου κτιριακού συγκροτήματος με απολογισμό 98 νεκρούς.

Τρία βραβεία απέσπασαν οι New York Times: ένα για το ρεπορτάζ τους σχετικά με θανατηφόρους ελέγχους της αστυνομίας, το δεύτερο για την αποτυχία των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στη Μέση Ανατολή και το τρίτο για την Καθηγήτρια Αφροαμερικανικών Σπουδών και Δημιουργικής Γραφής, Σαλαμίσα Τίλετ.

Επιπλέον, η δημοσιογράφος των N.Y. Times Άντρια Έλιοτ τιμήθηκε για το βιβλίο της «Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City», που ξεκίνησε το 2013 να δημοσιεύεται αποσπασματικά στην εφημερίδα.

Τα βραβεία Πούλιτζερ, που απονέμονται από το 1917, θεσπίστηκαν βάσει της διαθήκης του ουγγρο-αμερικανού εκδότη Τζόζεφ Πούλιτζερ που πέθανε το 1911 και άφησε σημαντικό κληροδότημα στη σχολή Δημοσιογραφίας του πανεπιστημίου Κολούμπια των ΗΠΑ.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Reuters