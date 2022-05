Στ. Κυμπουρόπουλος στη «Ν»: Θέλουμε η υγεία να αποτελεί βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού ιδεώδους

Της απεσταλμένης μας στο Στρασβούργο

Στα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από την πανδημία του κορωνοϊού και τη σημασία της ψυχικής υγείας και της εργασίας, στάθηκε μιλώντας στη «Ν» ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ο οποίος είναι συντονιστής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος , στη νέα Ειδική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για την πανδημία.

Σκοπός της Επιτροπής COVI (Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future) θα είναι «η εξέταση της ευρωπαϊκής αντίδρασης στην πανδημία, καθώς κι οι συνέπειές της στην υγεία, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία, και την οικονομία, τόσο στην ΕΕ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο».

«Η Επιτροπή θέλει να αναδείξει τα κοινωνικά ζητήματα που προέκυψαν από την πανδημία, και φυσικά το κομμάτι της ψυχικής υγείας, τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παραπληροφόρηση μέσα από αυτήν την διαδικασία», τονίζει ο κ. Κυμπουρόπουλος υπογραμμίζοντας την «αξιοσημείωτη συνοχή» της ΕΕ απέναντι στη διαδικασία και την απάντηση στον Covid-19. «Σίγουρα η απάντηση δεν ήταν παντού επιτυχημένη», επισημαίνει, προσθέτοντας πως «δουλειά μας είναι να αναδείξουμε και τα καλά και τα κακά παραδείγματα».

«Η Ελλάδα πήγε πολύ καλά, σε σχέση με το πού βρισκόμασταν υγειονομικά και είχαμε ένα πολύ αξιοπρεπές αποτέλεσμα», τονίζει, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε για να περιορίσει τις απώλειες, καθώς «κάθε άνθρωπος, κάθε ζωή είναι σημαντική και αξίζει».

Η πανδημία κατέδειξε «τι πρέπει να βελτιώσουμε και ότι οι υγειονομικές κρίσεις είναι πάντα πιθανές».

Ο κ. Κυμπουρόπουλος επέμεινε στο ζήτημα της ψυχικής υγείας και πώς αυτή επηρεάστηκε λόγω των περιορισμών, όπως για παράδειγμα με την εφαρμογή της τηλεργασίας και την παραμονή στο σπίτι. «Στο σπίτι ο εργαζόμενος έχει και άλλους ρόλους και πρέπει να διαφυλαχθεί η ποιότητα της εργασίας», υποστηρίζει. «Σκοπός της συγκεκριμένης Επιτροπής είναι να μεταβούμε και σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση υγείας, όπου η Υγεία θα είναι ένας βασικός πυλώνας του ευρωπαϊκού ιδεώδους».

«Θέλουμε να επιμείνουμε επιπλέον και στους ασθενείς με long Covid. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι και σε πολύ κόσμο έχει αφήσει κάτι», τονίζει ο κ. Κυμπουρόπουλος.

Κομμάτι της Επιτροπής αποτελεί επιπλέον και το ζήτημα της πατέντας των εμβολίων, ένα «θέμα εξαιρετικά δύσκολο. Η πατέντα προάγει ξεκάθαρα την έρευνα», τονίζει. Κατά τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, θα πρέπει να υπάρξει μια προσεκτική διαδικασία ώστε να «διατηρηθούν οι ισορροπίες ανάμεσα στην πατέντα, στη συνεχή έρευνα που απαιτείται στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και στην ισότιμη πρόσβαση των ανθρώπων στα φάρμακα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κανέναν να πεθάνει.».

Αναφορικά με το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία και το έκτο πακέτο κυρώσεων που ανακοινώθηκε σήμερα Τετάρτη, ο κ. Κυμπουρόπουλος τις χαρακτήρισε «αναγκαίες, καθώς με αυτόν τον τρόπο τόσον καιρό τροφοδοτούσαμε τον πόλεμο. Πληρώνουμε τις συνέπειες των πράξεών μας».

Ο κ. Κυμπουρόπουλος, τέλος, υποστήριξε πως «η απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Ήρθε όμως τώρα η στιγμή η ΕΕ να στραφεί προς εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως οι ΑΠΕ και το φιλόδοξο σχέδιο του υδρογόνου».