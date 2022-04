ΟΑΚΑ-Ιτέα το 2ο ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας

Η δεύτερη μέρα του ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος ξεκίνησε από το ΟΑΚΑ που έχει φορέσει τα.. ποδηλατικά του σε μία μεγάλη γιορτή, έτοιμη να υποδεχτεί κοινό και ποδηλάτες, το ΔΕΗ Bike Festival.

Μεγαλύτερη στιγμή της ημέρας φυσικά η εκκίνηση του δεύτερου ετάπ, με τους ποδηλάτες να εκκινούν από τον Τοίχο των Εθνών και να κατευθύνονται προς την Φυλή για να καταλήξουν στο γραφικό λιμάνι της Ιτέας.

Μαζί με τους ποδηλάτες και η εμβληματική μορφή της παγκόσμιας ποδηλασίας, ο Μαρκ Κάβεντις, ο επίσημος πρεσβευτής του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας που έχει λατρέψει την χώρα μας και τις ποδηλατικές διαδρομές της.

Σε ό,τι αφορά το 2ο ετάπ πρόκειται για μία εντυπωσιακή διαδρομή που συνδυάζει τη σύγχρονη Ελλάδα με τον αρχαίο πολιτισμό της. Μία χάραξη που αναδεικνύει τους ορεινούς όγκους της Στερεάς και καταλήγει στην αγκαλιά του Κορινθιακού κόλπου.

2ο ετάπ - ΟΑΚΑ-Ιτέα

165,0χλμ

1819μ. υψομετρικά

Εκκίνηση 12:00

17.7χλμ.: ΚοΜ 1 - Κατ. 2 / Φυλή

30.2χλμ.: 1ο ενδιάμεσο σπριντ / Πύλη

82.0χλμ.: 2ο ενδιάμεσο σπριντ / Αλίαρτος

149.8χλμ.: ΚοΜ 2 - Κατ. 2 / Δεσφίνα

Τηλεοπτική κάλυψη 14:00 (est) - ERTFlix

Άθληση - Ψυχαγωγία - Ασφάλεια - Μετακίνηση στο ΟΑΚΑ

Το κοινό που θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά το ζέσταμα και τις υπογραφές των σπουδαίων αθλητών που θα εκκινήσουν από τον τον Τοίχο των Εθνών (Πύλη ΣΤ) με κατεύθυνση την Ιτέα αλλά και να ψυχαγωγηθεί σε πλήθος δράσεων, εκτός και εντός του Ολυμπιακού Ποδηλατοδρομίου.

Θα λειτουργήσει και εκθεσιακό κέντρο με θέμα το ποδήλατο και με στόχο να ευαισθητοποιηθούν, να εκπαιδευτούν, να ψυχαγωγηθούν και φυσικά να δραστηριοποιηθούν μικροί και μεγάλοι.

Με το σλόγκαν «Αθληση, ψυχαγωγία, ασφάλεια, μετακίνηση» το Υφυπουργείο Αθλητισμού και η διοίκηση του ΟΑΚΑ καθώς και η Οργανωτική Επιτροπή του Γύρου, Cycling Greece φιλοδοξούν να έχουν μαζί με την σπουδαία αυτή αθλητική διοργάνωση και πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον εντάσσοντας το ποδήλατο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Στο ΔΕΗ Bike Festival by OAKA θα έχουν την ευκαιρία μικροί και μεγάλοι, να συμμετάσχουν, να δοκιμάσουν ποδήλατα, ηλεκτρικά και μη, να γελάσουν, να περάσουν ώρες ευχάριστα με μοναδική θεματική το ποδήλατο.

Και μέσα στο κλειστό Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο θα διεξάγεται διεθνές γκραν πρι πίστας με τη συμμετοχή ισχυρών ονομάτων από όλον τον κόσμο και Ελλήνων πρωταθλητών.

Στις 29 & 30 Απριλίου οι παράλληλες εκδηλώσεις στην Καρδίτσα

Με έναν δυναμικό τερματισμό και μία μεγαλειώδη εκκίνηση υποδέχεται η Καρδίτσα η πόλη του ποδηλάτου υποδέχεται τον τερματισμό του ΔΕΗ international tour of Hellas.

Οι πολίτες του Νομού Καρδίτσας αλλά και των γύρο περιοχών, στις 29 και 30 του Απρίλη, θα απολαύσουν ένα απίστευτο αθλητικό θέαμα το οποίο, αναμένεται να χαρίσουν ποδηλατώντας στην γη της Θεσσαλίας, οι 140 Διεθνείς ποδηλάτες που μετέχουν στον ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας.

Η αθλητική αποκέντρωση που επιτελεί η διοργάνωση λαμβάνει χώρα σε 5 περιφερειακές κοινότητες, Κρήτη, Αττική, Στερεά, Θεσσαλία, Ήπειρο, και σε 9 μεγάλους Δήμους, αποτελεί μεγάλο στοίχημά καθώς αγκαλιάζει κάθε περιοχή, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα, είτε οικολογικό είτε οικονομικό!

Την παράσταση στην Καρδίτσα… κλέβει η βιωματική δράση αθλητών ΑΜΕΑ, «Ποδηλατώ και εγώ» η θα υποστηριχθεί από την μεγάλη ποδηλατοβόλτα, ”Karditsa my bike city”, όπου μετά την ολοκλήρωσή της θα κληρωθούν ποδήλατα για κάποιους τυχερούς συμμετέχοντες. Οι όλες εκδηλώσεις πλαισιώνονται από ποικίλες μουσικές εκδηλώσεις , διαγωνισμούς Graffiti, και παιδικής ζωγραφικής αλλά και σεμινάρια Α! Βοηθειών by safe in sports!

Επίσης θα γίνει εκπαιδευτική παρουσίαση με θέματα οδικής ασφάλειας, και συμπεριφοράς οδηγών, η οποία αφιερώνεται στην μνήμη της αθλήτριας ποδηλασίας και Μαραθωνίου «Δήμητρας Ιορδανίδου» που έχασε την ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Από τις 11:00 το πρωί, στο Αθλητικό Πάρκο, στήθηκε μια ποδηλατική Πίστα δεξιοτεχνίας με την ονομασία HERO for 17 UN Goals αφιερωμένη στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Οι μικροί ποδηλάτες καλούνται να περάσουν 17 εμπόδια όσοι και οι στόχοι σε μια πρωτότυπη πίστα δεξιοτεχνίας. Επίσης από τις 11:00-18:00 σε παρακείμενο χώρο του Αθλητικού Πάρκου θα λειτουργήσει Πίστα mini Baby Snake. 11:00-18: 11:00 - 15:00, και θα διεξαχθεί εξωσχολικός αγώνας eliminator, όπως και αγώνας MTB Junior Sportive Track για νέους 10+ σε ειδική πίστα Ποδηλατική πίστα στο Αθλητικό Πάρκο.