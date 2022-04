Το «We are in the army now» του Ηλία Αδάμ ανεβαίνει στη Μικρή Σκηνή της Στέγης

Απέσπασε 18 χιλιάδες views στην online εκδοχή του, γοήτευσε το κοινό στο εξωτερικό και τώρα, μετά τη ζωντανή πρεμιέρα του στην Ισπανία και τη Γερμανία, ήρθε η στιγμή να δούμε επιτέλους στην Αθήνα το We are in the army now του Ηλία Αδάμ. Μια παράσταση που μας διακτινίζει στη στρατόσφαιρα της Generation Z και μας θυμίζει πως «είμαστε στον καιρό των τεράτων, ανάμεσα σε έναν κόσμο που πεθαίνει και σε έναν άλλον που παλεύει να γεννηθεί.»

Ξεχάστε τη Μικρή Σκηνή της Στέγης. Από τις 6 έως τις 15 Μαΐου μεταμορφώνεται σε ένα υβριδικό social medium: κάτι μεταξύ dance video στο Tiktok και αρχικής οθόνης στο Twitter. Ξεχάστε (και) το θέατρο όπως το ξέρατε. Τα πάντα εδώ στραφταλίζουν από την ultrapop αύρα του του ίντερνετ. Τέσσερις θλιμμένοι millennials, internet, video games, smartphones, νέες πραγματικότητες. Ένας campy, προσωπικός στρατός. Θα τους εμπιστευτείτε; Ήρθε η ώρα της «στρατολόγησης».