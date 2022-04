Fiat Professional Scudo: Επαγγελματικές εμπειρίες

Του Γιάννη Κανουπάκη

Το νέο Fiat Professional Scudo είναι ένα μοντέρνο επαγγελματικό όχημα, το οποίο βασίζεται στη πλατφόρμα μεσαίων Van του Ομίλου Stellantis και εφοδιάζεται με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης ή αποδοτικούς κινητήρες diesel. Όπως πάντα, η εστίαση της Fiat Professional βρίσκεται στις ανάγκες των επαγγελματικών έτσι ώστε και με το νέο Scudo να προσφέρει ένα πλήρες πακέτο χρήσιμων στοιχείων σε επίπεδο προϊόντος, αλλά και υπηρεσιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Fiat Professional, κάλεσε τρεις επαγγελματίες με διαφορετικά πεδία δραστηριότητας να δοκιμάσουν το νέο Scudo και να δώσουν τη δική τους οπτική πάνω στο μοντέλο της εταιρείας -oι εμπειρίες των τριών επαγγελματιών με το νέο Scudo είναι διαθέσιμες στο YouTube μέσω του παρακάτω συνδέσμου: (1173) New Scudo | Space for new ideas - YouTube

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις Carussin Farm με ιστορία σχεδόν ενός αιώνα στην παραγωγή οίνου και πρόσφατα και ζύθου υψηλής ποιότητας, Cashmere Monviso που παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα και Magnarosa Farm που ασχολείται με την παραγωγή μήλων και την αξιοποίηση τους σε πλήθος εφαρμογών, δοκίμασαν το νέο Scudo διαπιστώνοντας κατά πόσο το νέο μοντέλο της Fiat Professional ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Η εμπειρία τους βασίζεται στους πέντε πυλώνες που χαρακτηρίζουν το νέο Scudo: την ευελιξία, τις υψηλές δυνατότητες ωφέλιμου όγκου και βάρους, τις πολλαπλές επιλογές διαμόρφωσης, την κορυφαία αποδοτικότητα και βέβαια την επιλογή μεταξύ συμβατικών και αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων.

Το νέο Fiat Professional Scudo είναι άμεσα διαθέσιμο και στην Ελληνική αγορά, με κινητήρες diesel και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις (Van και Combi) που στο σύνολο τους καλύπτονται από 5ετη εργοστασιακή εγγύηση με ισχύ έως και 200.000χλμ. Ειδικότερα για τις εκδόσεις diesel προσφέρεται έκπτωση 1.600 ευρώ, αλλά και άτοκο πρόγραμμα χρηματοδότησης.