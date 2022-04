«Ίχνη της Αντιγόνης» στο θέατρο του Νέου Κόσμου

Η διεθνής Ελληνίδα σκηνοθέτις Έλλη Παπακωνσταντίνου επιστρέφει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει μόνο για 9 παραστάσεις το φεμινιστικό υβριδικό show «Ίχνη της Αντιγόνης» (Traces of Antigone) που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στη Ελλάδα, από τις 19 έως τις 29 Μαΐου στο θέατρο του Νέου Κόσμου, μετά την παρουσίασή της σε σημαντικούς σταθμούς της Ευρώπης και της Αμερικής όπως το Centre Pompidou/ IRCAM (Γαλλία), το Romaeuropa Festival (όπου και απέσπασε την υποψηφιότητα για το βραβείο των Ιταλών Κριτικών Θεάτρου), το O. Festival (Ολλανδία) και το Εθνικό Θέατρο της Γένοβα (Ιταλία).

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο της σύγχρονης Σουηδής Χριστίνας Ουζουνίδου, το οποίο αντλεί από τον αρχαιοελληνικό μύθο της Αντιγόνης και καταπιάνεται με την διαχρονική έμφυλη βία. υπό το φως του “metoo” κινήματος. Επί σκηνής οι μουσικοί Nalyssa Green και Κατερίνας Παπαχρήστου (Tango With Lions) ερμηνεύουν ζωντανά, ενώ οι έξι performers (Σεραφίτα Γρηγοριάδου, Βάλια Παπαχρήστου, Gemma Hansson Carbone, Σοφία Μανώλη, Χαρίκλεια Πετράκη, Έλλη Παπακωνσταντίνου) συνθέτουν “μία καθηλωτική διερεύνηση της γυναικείας ταυτότητας, ένα συναρπαστικό οπτικό καλειδοσκόπιο”, όπως σημειώνει ο Douglas Kennedy, τέως διευθυντής του Peacock Theatre του Λονδίνου, Συγγραφέας διεθνών bestseller όπως The Big Picture, The Pursuit of Happiness, Leaving the World

Πράγματι, πρόκειται για μια περφόρμανς που μαγνήτισε σύγχρονους queer theorists και κριτικούς, όπως την Αμερικανίδα φιλόσοφο Judith Butler, που παρακολούθησε την παράσταση και έγραψε για αυτήν: "Λάτρεψα την παράσταση και είμαι ευγνώμων που μεταφέρατε το έργο στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες. Είναι κοινωνικά δυνατό και υπέροχα πειραματικό. Με συγκίνησε και με έκανε να νιώσω ιδιαίτερα ευγνώμων για την φεμινιστική τέχνη που συνδέει την οργή μας με την αλληλεγγύη.”

Τα «Ίχνη της Αντιγόνης», δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown. Εκεί η Έλλη Παπακωνσταντίνου επανεφηύρε τη σκηνοθετική της ματιά προτείνοντας το “ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ”. Σε αυτό αναφέρεται εκτενώς και η σημαντική ακαδημαϊκός Barbara Fuchs στο πρόσφατο βιβλίο της “Theatre of Lockdown”: «Αν η πανδημία προκάλεσε μια θεμελιώδη μετατόπιση, αποσυνδέοντάς μας από τη φύση, από το σώμα, από τη σωματικότητα, το Traces of Antigone προσφέρει μια σχεδόν τελετουργική καταγραφή και απάντηση, επανακαθορίζοντας τα γυναικεία σώματα και τις ιστορίες τους μέσα από ένα πολύ απροσδόκητο μέσο». Barbara Fuchs, Theater of Lockdown, Digital and Distanced Performance in a time of pandemic, Bloomsbury publishing 2021

Έλλη Παπακωνσταντίνου

Σύλληψη/Art Direction: Έλλη Παπακωνσταντίνου

Συγγραφέας: Christina Ouzounidis

Μετάφραση στα ελληνικά: Margarita Mellberg

Μετάφραση στα αγγλικά: Gemma Hαnsson Carbone, Ειρήνη Δερμιτζάκη, Έλλη Παπακωνσταντίνου

Μουσική σύνθεση: Nalyssa Green, Κατερίνα Παπαχρήστου

Σκηνογραφία: Μυρτώ Λάμπρου

Κινησιολογία: Βάλια Παπαχρήστου

Technical Director: Χαρίκλεια Πετράκη

Technical assistant: Αφροδίτη Αναστοπούλου

Υπεύθυνη παραγωγής: Κορίνα Κοτσίρη

Επικοινωνία παράστασης: Άρης Ασπρούλης

Nalyssa Green (φωνή/keyboards), Σεραφίτα Γρηγοριάδου, Βάλια Παπαχρήστου, Gemma Hansson Carbone, Κατερίνα Παπαχρήστου (φωνή/keyboards/μπάσο), Σοφία Μανώλη, Χαρίκλεια Πετράκη, Έλλη Παπακωνσταντίνου.

θέατρο του Νέου Κόσμου - Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 11743, Αθήνα

Κεντρική Σκηνή

Από 19 έως 29 Μαΐου 2022

Διάρκεια Παράστασης : 75 λεπτά

Τετάρτη 25/5 στις 21:15

Πέμπτη 19/5 & 26/5 στις 21:15

Παρασκευή 20/5 & 27/5 στις 21:15

Σάββατο 21/5 & 28/5 στις 21:15

Κυριακή 22/5 & 29/5 στις 21:15

Κανονικό 20€

Μειωμένο 17€

Εισιτήρια για την παράσταση προπωλούνται

https://www.viva.gr/tickets/theater/ixni-tis-antigonis/

naftemporiki.gr