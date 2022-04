Έντονη η ελληνική παρουσία στο 75ο Φεστιβάλ των Καννών

Η ταινία «Dodo» του Πάνου Κούτρα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 75ο Φεστιβάλ των Κάννων στο επίσημο πρόγραμμα Cannes Premier. Επίσης, δύο ταινίες διεθνούς συμπαραγωγής, με ελληνική συμμετοχή στην παραγωγή τους και Έλληνες συμπαραγωγούς θα διεκδικήσουν τον Χρυσό Φοίνικα του 75ου Φεστιβάλ των Καννών. Πρόκειται για το «Crimes of the Future» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ και για το «Triangle of Sadness» του Ρούμπεν Έστλουντ.



Την ελληνική παρουσία φέτος στις Κάννες συμπληρώνει η ταινία «Burning Days» σε σκηνοθεσία Εμίν Άλπες, κι αυτή με Έλληνα συμπαραγωγό, που διαγωνίζεται στο πρόγραμμα Un Certain Regard. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) είναι υπερήφανο που έχει υποστηρίξει τις παραπάνω παραγωγές μέσα από το εύρος των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του και τις δράσεις των Διευθύνσεων του. Αναλυτικότερα:

Το «Dodo» του Π. Κούτρα, που είναι παλιός γνώριμος του Φεστιβάλ των Καννών, έχει ως παραγωγό την Ελένη Κοσσυφίδου, εταιρεία παραγωγής την 100% Synthetic Films Ltd και συμπαραγωγό του το ΕΚΚ. Το «Crimes of the Future», με συμπαραγωγό τον Πάνο Παπαχατζή (Argonauts SA), έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΚ στο πλαίσιο του Μειοψηφικού προγράμματός του. Στο «Triangle of Sadness» συμμετέχουν ως συμπαραγωγοί οι Γιώργος Καρναβάς και Κωνσταντίνος Κοντοβράκης (Heretic). Τέλος, το «Burning Days», με συμπαραγωγό τον Γιώργο Τσούργιαννη (Horsefly Films), έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΚ στο πλαίσιο του Μειοψηφικού προγράμματός του.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) συγχαίρει τους δημιουργούς και τους παραγωγούς και τους εύχεται καλή επιτυχία. Εκφράζει δε την ικανοποίησή του για την αποδοχή που βρήκε και φέτος η ελληνική ταινία στο σημαντικότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ διεθνώς, αλλά και για την επιτυχία των παραπάνω ταινιών που χρηματοδοτήθηκαν από το επιλεκτικό Μειοψηφικό πρόγραμμά του, που είναι ο πρώτος κρίκος μεταξύ των Ελλήνων και Ξένων παραγωγών, το θεμέλιο στις μεταξύ τους συνεργασίες και η βάση για την κινηματογραφική συμπαραγωγή στην Ελλάδα.

To EKK χαίρεται και για έναν ακόμη λόγο. Οι ταινίες του Κρόνενμπεργκ και του Έστλουντ θα είναι οι καλύτεροι σύμμαχοί μας στις Κάννες στο έργο μας ν’ αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος αναφορικά με την προσέλκυση και διευκόλυνση διεθνών οπτικοακουστικών συμπαραγωγών. Το «Crime of the Future» γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Αττική και την Αθήνα, ενώ το «Triangle of Sadness» έχει πραγματοποιήσει τα εξωτερικά γυρίσματά του στην Εύβοια. Η Ελλάδα υποδέχθηκε και τις δύο αυτές ταινίες εν καιρώ πανδημίας. Το ΕΚΚ, μέσω της Διεύθυνσης του Hellenic Film Commission, βρέθηκε στο πλευρό των σκηνοθετών, των ξένων παραγωγών και των Ελλήνων συμπαραγωγών τους διασφαλίζοντας την επανεκκίνηση των κινηματογραφικών γυρισμάτων στη χώρα μας βάσει του υγειονομικού πρωτοκόλλου του ΥΠΠΟΑ.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ Μάρκος Χολέβας δήλωσε σχετικά με την ελληνική παρουσία στις Κάννες: «Είναι χαρά μας που ο Πάνος Κούτρας και οι συνεργάτες του εκπροσωπούν φέτος την ελληνική ταινία στο φεστιβάλ των Καννών τιμώντας τον κινηματογράφο μας. Είναι σημαντικό επίσης ότι αρχίζει ν’ αποδίδει καρπούς η προσπάθεια ενδυνάμωσης της εξωστρέφειας της ελληνικής κινηματογραφίας και ολοένα και περισσότεροι καλλιτεχνικοί συντελεστές και παραγωγοί συμμετέχουν σε σημαντικές διεθνείς συμπαραγωγές».

Ο Γιώργος Καρναβάς δήλωσε: «Με τον παραγωγό και τον σκηνοθέτη του «Triangle of Sadness» προϋπήρχε προσωπική, φιλική σχέση. Κατά την αναζήτηση των τοποθεσιών για τα γυρίσματα της ταινίας εξετάστηκε και η Ελλάδα. Είμαι χαρούμενος που μια ταινία με καλλιτεχνική αξία η οποία παράλληλα απευθύνεται στο ευρύ κοινό υλοποιήθηκε στη χώρα μας και είναι έτοιμη να συναντήσει το διεθνές κοινό της στο Φεστιβάλ των Καννών».

Ο Πάνος Παπαχατζής δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για εμένα και τους Αργοναύτες να συμμετέχουμε στο επίσημο διαγωνιστικό του Φεστιβάλ των Καννών πόσο μάλλον με την ταινία ενός τόσο σπουδαίου σκηνοθέτη, όπως ο Nτέιβιντ Κρόνεμπεργκ. Το «Crimes of the Future» υπήρξε η αφορμή για μία ακόμη συνεργασία με τον Ρόμπερτ Λάντος, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς παγκοσμίως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, την ΕΡΤ, το ΕΚΟΜΕ καθώς και το Athens Film Office των οποίων η στήριξη υπήρξε σημαντικότατη για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η συμπαραγωγή μεταξύ Ελλάδας και Καναδά. Ελπίζω αυτό το βήμα να αποτελέσει το έναυσμα για την άνθιση περισσότερων συμπαραγωγών μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων χωρών. Είναι μια σημαντική χρονιά για την Ελλάδα – αυτή τη στιγμή το Φεστιβάλ των Καννών φιλοξενεί τέσσερις ελληνικές συμμετοχές. Νιώθω χαρούμενος και περήφανος που ο πολιτισμός της χώρας μας ξεπερνάει για άλλη μια φορά τα ελληνικά σύνορα και εμείς στους Αργοναύτες δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

