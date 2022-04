«Η γυναικεία χειραφέτηση στη ψηφιακή εποχή»: Διαδικτυακή εκδήλωση για τις γυναίκες στην τεχνολογία

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργανώνει την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00-13.30 ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Η γυναικεία χειραφέτηση στην ψηφιακή εποχή», με στόχο να αναδείξει τον ρόλο των γυναικών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην εργασία, ειδικότερα στον τομέα της τεχνολογίας.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν σημαντικές εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτικής, της γυναικείας ενδυνάμωσης και επιχειρηματικότητας, όπως οι: Εύα Καϊλή, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, Ράνια Σβίγκου, Υπεύθυνη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέλλα Κάσδαγλη, Συνιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Women On Top, Μαίη Ζαννή, Συνιδρύτρια & Πρόεδρος, Women Act, Δήμητρα Λέτσα, CEO & Publisher, Moonshot.news, Έρη Παυλάκη, Συνιδρύτρια & CEO, Women Do Business, Νατάσα Γρηγοράκη, Συνιδρύτρια, Women Do Business & Συνιδιοκτήτρια - CEO καταστήματος τηλεφωνίας, Δάφνη Τσεβρένη, Co-Founder και Οικονομική Διευθύντρια, Clio Muse Tours, και Χριστίνα Αλεξοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ, Πολιτικός Μηχανικός.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει η Δρ Αντωνία Τορρένς, Γενική Διευθύντρια του ΚΜΟΠ, ενώ ο Απόστολος Αλτιπαρμάκης, Υπεύθυνος έργων στον οργανισμό, θα παρουσιάσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕQUALS-EU για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται και η εκδήλωση. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος και Γενική Διευθύντρια στην οικονομική και πολιτική, ηλεκτρονική εφημερίδα Grtimes.gr, Μαρία Σαμολαδά.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση, δηλώνοντας συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkdOygqz8sGtVn5XSLSMTc9-TdPFJ_YzYl

Σχετικά με το πρόγραμμα EQUALS-EU

Το πρόγραμμα ΕQUALS-EU, μέρος της πρωτοβουλίας των UN Women και International Telecommunications Union, ΕQUALS Global Partnership, το οποίο υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΚΜΟΠ, έχει στόχο την ενδυνάμωση και ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην επιχειρηματικότητα και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της τεχνολογίας. Το EQUALS-EU συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού μέσω της παροχής πραγματικών ευκαιριών ανάπτυξης και ενίσχυσης, που θα ξεκινήσουν την επομένη της εκδήλωσης με τη διοργάνωση ενός Hackathon και στη συνέχεια με την ένταξη των νικητών αυτού σε ένα εξάμηνο πρόγραμμα «θερμοκοιτίδας».