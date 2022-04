«Ίχνη της Αντιγόνης» στο θέατρο του Νέου Κόσμου

H διεθνής Ελληνίδα σκηνοθέτης Έλλη Παπακωνσταντίνου έρχεται στην Ελλάδα μόνο για 9 παραστάσεις, για να παρουσιάσει από τις 19 έως τις 29 Μαΐου το έργο «Ίχνη της Αντιγόνης» στο Θέατρο του Νέου Κόσμο.

Η παράσταση «Ίχνη της Αντιγόνης» (Traces of Antigone) της σύγχρονης Σουηδής Χριστίνας Ουζουνίδου υπό το φως του “metoo” κινήματος, αντλεί από τον αρχαιοελληνικό μύθο της Αντιγόνης και καταπιάνεται με την διαχρονική έμφυλη βία.

Η παράσταση παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην χώρα μας μετά την παρουσίασή της σε σημαντικούς σταθμούς της Ευρώπης και της Αμερικής όπως το Centre Pompidou/ IRCAM (Γαλλία), Romaeuropa Festival (όπου και απέσπασε την υποψηφιότητα για το βραβείο των Ιταλών Κριτικών Θεάτρου), O. Festival (Ολλανδία) και Εθνικό Θέατρο της Γένοβα (Ιταλία) κ.α.

«Εδώ, οι μουσικοί Nalyssa Green και Κατερίνας Παπαχρήστου (Tango With Lions) ερμηνεύουν ζωντανά ενώ οι έξι performers (Σεραφίτα Γρηγοριάδου, Σοφία Μανώλη, Βάλια Παπαχρήστου, Gemma Hansson Carbone) συνθέτουν επί σκηνής «μία καθηλωτική διερεύνηση της γυναικείας ταυτότητας, ένα συναρπαστικό οπτικό καλειδοσκόπιο.» – Douglas Kennedy, τέως διευθυντής του Peacock Theatre του Λονδίνου, Συγγραφέας διεθνών bestseller όπως The Big Picture, The Pursuit of Happiness, Leaving the World

Συντελεστές

Σύλληψη/Art Direction: Έλλη Παπακωνσταντίνου

Συγγραφέας: Christina Ouzounidis

Μετάφραση στα ελληνικά: Margarita Mellberg

Μετάφραση στα αγγλικά: Gemma Hαnsson Carbone, Ειρήνη Δερμιτζάκη, Έλλη Παπακωνσταντίνου

Μουσική σύνθεση: Nalyssa Green, Κατερίνα Παπαχρήστου

Σκηνογραφία: Μυρτώ Λάμπρου

Κινησιολογία: Βάλια Παπαχρήστου

Technical Director: Χαρίκλεια Πετράκη

Technical assistant: Αφροδίτη Αναστοπούλου

Υπεύθυνη παραγωγής: Κορίνα Κοτσίρη

Ερμηνεύουν: Nalyssa Green (φωνή/keyboards), Σεραφίτα Γρηγοριάδου, Βάλια Παπαχρήστου, Gemma Hansson Carbone, Κατερίνα Παπαχρήστου (φωνή/keyboards/μπάσο), Σοφία Μανώλη, Χαρίκλεια Πετράκη, Έλλη Παπακωνσταντίνου

