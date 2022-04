Πού πήγαν οι Χρυσοί Σκούφοι φέτος;

Οι Χρυσοί Σκούφοι δόθηκαν και φέτος και το Etrusco του Έκτορα Μποτρίνι κερδίζει για 10η φορά τον τίτλο του καλύτερου εστιατορίου της Ελλάδας.

Τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας έλαμψαν για ακόμη μια χρονιά στη μεγάλη τελετή απονομής τη Δευτέρα 4/4 στο Grand Ball Room του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία όπου όλοι οι κορυφαίοι σεφ και παράγοντες της γαστρονομίας του τόπου βρέθηκαν εκεί, με Masters of Ceremony τον Κρατερό Κατσούλη και την Ρένα Μόρφη.



Το zero waste αποτέλεσε σημαντική πρωτοβουλία της βραδιάς, ενώ αποτυπώθηκε ως φιλοσοφία και στο δείπνο που ετοίμασαν οι σεφ Τάσος Μαντής (Soil) και ο Αστέριος Κουστούδης (Μεγάλη Βρετανία και King George), οι οποίοι δημιούργησαν ένα μενού από… «σκουπίδια», αξιοποιώντας, στυμμένες λεμονόκουπες, φλούδες ψαροκόκαλα και άλλα ανάλογα υλικά. Στο τέλος του δείπνου αποθεώθηκαν από τους προσκεκλημένους, δικαιώνοντας στο έπακρο την φιλοσοφία του Zero Food Waste και αποδεικνύοντας ότι είναι κάτι απόλυτα εφικτό, ιδίως όταν συμβαδίζει με γνώση, τόλμη και φαντασία.