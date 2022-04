Δωρεάν σεμινάριο για τον αυτισμό

Ο Δήμος Ωρωπού, η ΚΕΔΩ Ωρωπού, το ΚΕΠΥγείας Ωρωπού σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και φίλων ατόμων με Αυτισμό και Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ» οργανώνουν στις 10 Απριλίου και ώρα 18:00, το 2ο δωρεάν εξ’ αποστάσεως σεμινάριο για το φάσμα του Αυτισμού με εισηγήτρια την Κλινική Ψυχολόγο, Χρύσα Μπλάγκα.

Το θέμα της εισήγησης είναι η γονεϊκή αποδοχή σαν προϋπόθεση στήριξης και ενίσχυσης των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Χρύσα Μπλάγκα σπούδασε Κλινική Ψυχολογία στο Παν/μιο «Paul Valery» Montpellier της Γαλλίας. Είναι επίσης απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης.

Είναι εκπαιδευμένη Ψυχοθεραπεύτρια και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας με έδρα την Αθήνα και συστηματικές σπουδές κατάρτισης οκτώ ετών. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ) και κατέχει επίσημη άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Διετέλεσε διοικητικό τακτικό μέλος της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χανίων.

Έχει ακολουθήσει επταετή εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική – Φροϋδική – Λακανική Πράξη στο Νοσοκομείο Αγίας Σοφίας, Παίδων Αθηνών.

Επίσης, έχει ακολουθήσει εξαετή, ατομική Ψυχανάλυση στην Αθήνα.

Κατέχει ανώτατα πτυχία Γαλλικής Γλώσσας και άδεια άσκησης επαγγέλματος καθηγήτριας Γαλλικής Γλώσσας (επάρκεια) από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έχει εκπαιδευτεί στην Ψυχιατρική Κλινική Colombiere στο Montpellier της Γαλλίας, στο Νοσοκομείο Ημέρας «Point de repere» της ομώνυμης πόλης και στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο Αθηνών.

Έχει ιδιωτεύσει ως Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Ζεύγους & Οικογένειας επί σειρά πολλών ετών στην Αθήνα και στα Χανιά. Προσέφερε τις υπηρεσίες της στα ΑΤΕΙ Μεσολογγίου , ως Κλινική Ψυχολόγος .

Εργάστηκε ως μόνιμη υπάλληλος Π.Ε. (Κλινική Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια) στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, στη συνέχεια, στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου και στην Ψυχιατρική Μονάδα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης “Γέφυρα”, του ιδίου φορέα.

Είναι μέλος της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας (ΤΕΨΥ).

Είναι συγγραφέας του βιβλίου << Γι’ αυτούς που μένουν>> με αντικείμενο το πένθος και την απώλεια, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα.

Συντονίζει η Μαρία Κασαμπαλάκου.

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΔΩ 22950*32190

EMAIL [email protected]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΖΟΟΜ

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82426685470

Meeting ID: 824 2668 5470