Νάνσυ Πουλούδη: Η πρώτη ελληνίδα πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Πληροφοριακών Συστημάτων μιλά στην «Ν»

Του Θοδωρή Λαΐνα

Tο «τιμόνι» της Διεθνούς Ένωσης Πληροφοριακών Συστημάτων θα αναλάβει για πρώτη φορά Ελληνίδα επιστήμονας. Η Καθηγήτρια του ΟΠΑ Νάνσυ Πουλούδη, πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, εξελέγη συγκεκριμένα στη θέση της Προέδρου (President Elect) στο Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωση Πληροφοριακών Συστημάτων (Association for Information Systems – AIS). Η κ. Πουλούδη προτάθηκε από την αρμόδια επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων της AIS και εκλέχθηκε κατόπιν ψηφοφορίας από το σύνολο των μελών της Ένωσης. Η θητεία της ξεκινάει τον Σεπτέμβριο του 2022, είναι τριετής. Η νέα πρόεδρος της AIS λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση της εκλογής της μίλησε στη Ναυτεμπορική για τη νέα της θέση και τους στόχους που θέλει να υλοποιήσει.

Πόσα μέλη και από πόσες χώρες έχει η AIS;

H AIS αριθμεί σε περισσότερα από 4700 επίσημα μέλη από 107 χώρες, επιμερισμένες σε 3 γεωγραφικές περιοχές: (1) Βόρεια, Νότια και Κεντρική Αμερική (2) Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (3) Ασία και Ειρηνικός.

Τι ήταν αυτό που οδήγησε στην ίδρυση της;

Η Διεθνής Ένωση Πληροφοριακών Συστημάτων ιδρύθηκε για να προάγει τη γνώση και την αριστεία στην πρακτική και τη μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων. Αναγνωρίζεται πλέον ως η κορυφαία επαγγελματική Ένωση για άτομα και οργανισμούς που ηγούνται της έρευνας, της διδασκαλίας, της πρακτικής και της μελέτης πληροφοριακών συστημάτων παγκοσμίως.

Στα περίπου 30 έτη της ύπαρξης της ποια είναι η συμβολή της AIS στη πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας και ποια η συμβολή της στην εξέλιξη και πρόοδο των ακαδημαϊκών οικοσυστημάτων τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο;

Η Διεθνής Ένωση Πληροφοριακών Συστημάτων συμβάλει σημαντικά στο πεδίο της έρευνας και της τεχνολογίας και ειδικότερα στην εξέλιξη του ακαδημαϊκού οικοσυστήματος που μελετά την ανάπτυξη, χρήση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων με πολλούς τρόπους. Καταρχάς επικροτεί κι αναγνωρίζει το έργο των ερευνητών παγκοσμίως, μέσω θεσμοθετημένων Βραβείων (LEO, Fellows, Impact Awards, Best Paper Awards, Senior Scholars, κα.). Παρέχει πλατφόρμες για την επικοινωνία και ανταλλαγή ειδήσεων μεταξύ των μελών της (π.χ. AISworld, IS faculty directory, AISInsider newsletter).

Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της περιλαμβάνει περισσότερα από 51.000 επιστημονικά άρθρα με κριτές κορυφαίους επιστήμονες, , τα πρακτικά όλων των παρελθόντων συνεδρίων της AIS (ECIS, PACIS, AMCIS, ICIS), καθώς και 10 επιστημονικά περιοδικά (JAIS, CAIS, MISQ, MISQE, RELCASI, SJIS, TRR, THCI, PAJAIS, JMWAIS, JSAIS). Φιλοξενεί επίσης πρακτικά από όλες τις Ειδικές Ομάδες Ενδιαφέροντος (SIG), επικουρικές εκδηλώσεις και workshops. Όλα τα μέλη της AIS έχουν πλήρη πρόσβαση σε ολόκληρη την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Αξίζει να σταθούμε στον μήνα Μάρτιο του 2022, όπου καταγράφηκε το μεγαλύτερο ρεκόρ λήψεων άρθρων από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη AIS, ενώ συνολικά έχουν γίνει περισσότερες από 10 εκατομμύρια λήψεις άρθρων (downloads).

Επίσης, η AIS ενθαρρύνει και ενισχύει τους Υποψήφιους Διδάκτορες στο πεδίο των Πληροφοριακών Συστημάτων με δράσεις όπως τα JFC, εργαστήρια, «Διδακτορικό Κολλέγιο Φοιτητών», τις «Γωνιές Διδακτορικών Φοιτητών». Προσφέρει τη δυνατότητα μειωμένης συνδρομής και εκπτωτικά τέλη εγγραφής στα συνέδριά της. Σημαντικά είναι και τα πολυάριθμα προγράμματα καθοδήγησης με ανώτερα στελέχη από όλο τον κόσμο

Και φυσικά παρέχει ταξιδιωτικές επιδοτήσεις, υποτροφίες κ.λπ. για υποψήφιους διδάκτορες και νεοεκλεγέντες καθηγητές (“Junior Faculty”) από αναδυόμενες χώρες. Σε τοπικό επίπεδο, έχουν δημιουργηθεί περίπου 50 “Chapters” που δρουν υπό την αιγίδα της AIS και προσφέρουν υπηρεσίες στοχευμένες στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, όπως συνέδρια και ημερίδες, συχνά σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Επιπλέον, η AIS προσφέρει και διαχειρίζεται πολλές πλατφόρμες για την παγκόσμια κοινότητα επιστημόνων Πληροφοριακών Συστημάτων, με στόχο να αξιοποιήσει, να μεταδώσει, να μοιραστεί ιδέες και να συνεργαστεί, τόσο από το 1ο έτος της ίδρυσής της, όσο και κατά τη διάρκεια της Πανδημίας.

Ενδεικτικές πρωτοβουλίες είναι η λίστα επικοινωνίας aisworld, η ιστοσελίδα aisnet.org που λειτουργεί ως πηγή ενημέρωσης για όλους τους επιστήμονες στο πεδίο, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη AISeLibrary, o κατάλογος IS Faculty Directory, όπου μπορεί κάποιος να αναζητήσει τους επιστήμονες Πληροφορικών Συστημάτων, οι 36 Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος, τα Κολλέγια, μεταξύ των οποίων και το Δίκτυο Γυναικών της AIS που μεριμνά για την προσωπική ανάπτυξη των γυναικών μελών της Ένωσης. και φυσικά το newsletter AISInsider newsletter το οποίο αποστέλλεται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.

SHUTTERSTOCK

Ενδεικτικά, αξίζει να αναφέρουμε την περιοδική έκδοση του επιστημονικού περιοδικού MISQ Executive Journal, η οποία παρουσιάζει αποτελέσματα εφαρμοσμένης έρευνας σε σύγχρονα επιχειρηματικά ζητήματα, το ετήσιο βραβείο LEA, το οποίο στοχεύει άμεσα στην αναγνώριση της Αριστείας της Ηγεσίας στο πεδίο των Πληροφοριακών Συστημάτων, την πλατφόρμα The AIS in Practice: Bringing Science to Practice, τη διοργάνωση κεντρικών ομιλιών, πάνελ, εργαστηρίων από εταιρικά στελέχη, τη συνεργασία με μεγάλες εταιρίες πληροφορικής που δρουν διεθνώς, και τη δυνατότητα συμμετοχής στην AIS ως Επαγγελματίας (AIS Professional Member).

Επιπλέον, τόσο στα συνέδρια όσο και στα επιστημονικά περιοδικά υπάρχουν πάντα θεματικές ενότητες που αφορούν σε ευρύτερα κοινωνικά θέματα που σχετίζονται με τα πληροφορικά συστήματα, μεταξύ των οποίων θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, ηθικών επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης, πρόσβασης των κατοίκων αναπτυσσόμενων περιοχών σε τεχνολογίες και υπηρεσίες πληροφορικής, θέματα κοινωνικών ανισοτήτων που επηρεάζονται από την πληροφορική κ.ά.

Ποιες πρωτοβουλίες μπορεί να αναλάβει η AIS τόσο στο επίπεδο της επιστημονικής έρευνας όσο και στη διασύνδεση των τεχνολογικών επιτευγμάτων με την κοινωνία;

Η υποστήριξη της AIS στη διάρκεια της πανδημίας υπήρξε ήδη καταλυτική, καθώς επαναπροσδιόρισε τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδρίων της διαδικτυακά και διασφάλισε την πρόσβαση συναδέλφων από όλο τον κόσμο με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος στην ανταλλαγή ιδεών. Διοργάνωσε επίσης διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) για συζητήσεις σχετικές με τα διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά θέματα που απασχόλησαν τα μέλη της στη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας.

Πέραν τούτου, η εκτίμησή μου είναι ότι για να παραμείνει σημαντική η συμβολή της AIS, πρέπει να φροντίσει για την παροχή υπηρεσιών σε όλα της τα μέλη, προάγοντας τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, ιδιαίτερα συναδέλφων από χώρες όπως η Ελλάδα και άλλες μεσογειακές χώρες που υποεκπροσωπούνται επί του παρόντος. Πρέπει επίσης να εκμεταλλευτεί και να μελετήσει τη νέα ψηφιακή εποχή, όπως διαμορφώνεται σε συνέχεια της πανδημίας, με την ευρύτατη χρήση τεχνολογιών στην εργασία και την καθημερινότητα και να συμπράξει με άλλους φορείς, όπως άλλες επιστημονικές ενώσεις και με τον επιχειρηματικό κόσμο προκειμένου να προσφέρονται από κοινού υπηρεσίες υψηλής αξίας.

Ποιοι είναι οι στόχοι σε πιο άμεσο αλλά και πιο μεσομακροπόθεσμο χρονικό ορίζοντα που θα θέλατε να πετύχετε από τη νέα σας θέση;

Ο στόχος μου είναι να ενισχύσω την αξία που προσφέρει η AIS στα μέλη της, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης για όλους και όλες, να συμβάλω στην αναγνώριση των αναγκών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι νέοι και νέες συνάδελφοι και οι ομάδες που υποεκπροσωπούνται, ώστε να βελτιωθεί η παροχή στοχευμένων υπηρεσιών, να υποστηρίξω καινοτόμες δράσεις ώστε οι εκδηλώσεις της AIS να εκμεταλλεύονται τις νέες τεχνολογίες και να επιτρέπουν ευκολότερη πρόσβαση, ψηφιακά ή δια ζώσης, σε ένα ευρύτερο κοινό, να ενισχυθεί η διοργάνωση επιπλέον σεμιναρίων και workshops στη διάρκεια όλου του έτους, με ενεργή συμμετοχή των τοπικών οργανώσεων και των ειδικών ομάδων ενδιαφέροντος και να αναπτυχθούν περισσότερο οι σχέσεις με άλλους φορείς, επιστημονικούς, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς, για τη μελέτη και αντιμετώπιση σύγχρονων θεμάτων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας.