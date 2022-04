Grammys 2022: Ολίβια Ροντρίγκο και Τζον Μπατίστ στους μεγάλους νικητές - Το μήνυμα του Ζελένσκι

Έπειτα από την τρίμηνη αναβολή που επέβαλε η μετάλλαξη Omicron, η απονομή των Βραβείων Γκράμι πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 3 Απριλίου στο Λας Βέγκας, ενώ οικοδεσπότης της εκδήλωσης ήταν για μια ακόμη φορά ο κωμικός Τρέβορ Νόα.

Ο Τζον Μπατίστ αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος νικητής της βραδιάς κατακτώντας 5 βραβεία από τα 11 που συνολικά διεκδίκησε, η Ολίβια Ροντρίγκο πήρε τρία βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου νέου καλλιτέχνη, ενώ ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια αναμενόμενη εμφάνιση μέσω ενός μαγνητοσκοπημένου βίντεο.

Ζελένσκι: «Γεμίστε τη σιωπή με τη μουσική σας για να πείτε την ιστορία μας»

REUTERS/MARIO ANZUONI

«Ο πόλεμος. Ποιο είναι το ακριβώς αντίθετο της μουσικής; Η σιωπή των κατεστραμμένων πόλεων και των νεκρών", δήλωσε ο Ζελένσκι ο οποίος εμφανίστηκε στο βίντεο φορώντας το γνωστό χακί μπλουζάκι πριν εμφανιστεί στη σκηνή των Grammy για να τραγουδήσει ο Τζον Λέτζεντ μαζί με τους Ουκρανούς καλλιτέχνες Μίκα Νιούτον και Λιούμπα Γιακιμτσούκτ.

«Οι μουσικοί μας φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα αντί για σμόκιν. Τραγουδούν για τους τραυματίες στα νοσοκομεία, ακόμη και για αυτούς που δεν μπορούν να τους ακούσουν. Αλλά η μουσική ακούγεται ανεξαρτήτως συνθηκών», επεσήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία μας να ζούμε, να αγαπάμε, να μας ακούν. Στη γη μας μαχόμαστε τη Ρωσία η οποία με τις βόμβες της προκαλεί μια φρικτή σιωπή. Μια σιωπή θανάτου», πρόσθεσε.

«Γεμίστε τη σιωπή με τη μουσική σας. Γεμίστε τη σήμερα για να πείτε την ιστορία μας», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Πείτε την αλήθεια για τον πόλεμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην τηλεόραση. Στηρίξτε μας με όποιο τρόπο μπορείτε. Οποιονδήποτε, αλλά όχι με τη σιωπή. Και μετά θα έρθει η ειρήνη», κατέληξε.

⚡️Ukrainian artists, Zelensky address audience at the Grammys.



President Volodymyr Zelensky addressed the audience in a pre-recorded video, wherein he said:“We are fighting Russia, which brings horrible silence with its bombs. The dead silence. Fill the silence with your music.” pic.twitter.com/DrUzTNqsDO — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 4, 2022

Η Ολίβια Ροντρίγκο, η έφηβη τραγουδίστρια της σπαρακτικής μπαλάντας «Drivers License», στέφθηκε η καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα στα Βραβεία Grammy την Κυριακή. Η 19χρονη, η οποία ερμήνευσε το τραγούδι της ενώ καθόταν στο καπό μιας λευκής Mercedes στη σκηνή των Grammys, θριάμβευσε επί των Saweetie, Glass Animals και άλλων για να κερδίσει το βραβείο του νέου καλλιτέχνη στην τηλεοπτική τελετή στο Λας Βέγκας.

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ!» είπε καθώς κρατούσε το τρόπαιό της.





«Θα κρατάμε τα ονόματα των ανθρώπων μακριά από το στόμα μας», πρόσθεσε ο Νόα, ένα χτύπημα για τα Όσκαρ της περασμένης Κυριακής από τον ηθοποιό Γουίλ Σμιθ, ο οποίος είπε στον κωμικό Κρις Ροκ να μην αναφέρει το όνομα της συζύγου του.

Ο Τζον Μπατίστ, ένας καλλιτέχνης πολλών ειδών που ξεκίνησε με 11 κορυφαίες υποψηφιότητες, απέσπασε πέντε βραβεία που μοιράστηκαν πριν από την τηλεοπτική τελετή. Περιλάμβαναν το καλύτερο μουσικό βίντεο για το «Freedom», ένα αφιέρωμα με ζωηρά χρώματα στη Νέα Ορλεάνη.

«Είμαι τόσο ευγνώμων για τα δώρα που μου έχει δώσει ο Θεός και για την ικανότητα να τα μοιράζομαι για την αγάπη της ανθρωπότητας», είπε ο Μπατίστ.

Παραγωγός της Χρονιάς (Εκτός κλασικής μουσικής)

Jack Antonoff

Βραβείο Γκράμι Καλύτερου φωνητικού άλμπουμ

Tony Bennett & Lady Gaga - Love for Sale

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Olivia Rodrigo - Drivers License

Βραβείο Γκράμι Καλύτερου κωμικού άλμπουμ

Louis C.K. - Sincerely Louis CK

Καλύτερο Άλμπουμ Παιδικής Μουσικής

Falu - A Colorful World

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

H.E.R. - Fight for You

Το καλύτερο τζαζ φωνητικό άλμπουμ

Esperanza Spalding - Songwrights Apothecary Lab

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι

Kanye West Featuring Jay-Z - Jail

Βραβείο Γκράμι Καλύτερης συνεργασίας ράπερ

Kanye West Featuring the Weeknd & Lil Baby - Hurricane

Καλύτερο Progressive R&B Άλμπουμ

Lucky Daye - Table for Two

Καλύτερο R&B Τραγούδι

Silk Sonic - Leave the Door Open

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

H.E.R. - Fight for You

Καλύτερη R&B Ερμηνεία

Silk Sonic - Leave the Door Open

Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings

Καλύτερο Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής

St. Vincent - Daddy’s Home

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

Foo Fighters - Medicine at Midnight

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι

Foo Fighters - Waiting on a War

Καλύτερη Μέταλ Ερμηνεία

Dream Theater - The Alien

Καλύτερη Ροκ ερμηνεία

Foo Fighters - Making a Fire

Καλύτερη σύγχρονη σύνθεση κλασικής Μουσικής

Caroline Shaw - Shaw: Narrow Sea

Καλύτερη συλλογή κλασικής Μουσικής

Amy Andersson - Women Warriors - The Voices of Change

Καλύτερη φωνητική σόλο ερμηνεία κλασικής μουσικής

Sangeeta Kaur & Hila Plitman - Mythologies



Καλύτερο οργανικό σόλο κλασικής Μουσικής

Jennifer Koh - Alone Together



Καλύτερη ερμηνεία μουσικής δωματίου/μικρού συνόλου

Yo-Yo Ma & Emanuel Ax - Beethoven: Cello Sonatas - Hope Amid Tears



Καλύτερη ερμηνείας από χορωδία

Gustavo Dudamel - Mahler: Symphony No. 8, ‘Symphony of a Thousand’



Καλύτερη ηχογράφηση όπερας

The Metropolitan Opera Chorus - Glass: Akhnaten



Καλύτερη ορχηστρική ερμηνεία

Philadelphia Orchestra - Price: Symphonies Nos. 1 & 3



Καλύτερος παραγωγός κλασικής μουσικής

Judith Sherman



Καλύτερη επεξεργασία ήχου σε άλμπουμ κλασικής μουσικής

Chanticleer - Chanticleer Sings Christmas



Καλύτερο Spoken Word Άλμπουμ

Don Cheadle - Carry On: Reflections for a New Generation From John Lewis



Καλύτερο Contemporary Instrumental Άλμπουμ

Taylor Eigsti - Tree Falls



Καλύτερο Άλμπουμ Τρόπικαλ Λάτιν

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta - Salswing!



Καλύτερο Άλμπουμ Περιφερειακής Μεξικανικής Μουσικής

Vicente Fernández - A Mis 80’s



Καλύτερο Άλμπουμ Λάτιν Ροκ ή Εναλλακτικής

Juanes - Origen



Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana

Bad Bunny - El Último Tour del Mundo



Καλύτερο Λάτιν Ποπ Άλμπουμ

Alex Cuba - Mendó



Καλύτερο Roots Gospel Άλμπουμ

Carrie Underwood - My Savior



Καλύτερο Σύγχρονο Χριστιανικό Μουσικό Άλμπουμ

Elevation Worship & Maverick City Music - Old Church Basement



Καλύτερο Γκόσπελ Άλμπουμ

CeCe Winans - Believe for It



Καλύτερη Σύγχρονη Χριστιανική Ερμηνεία/Τραγούδι

CeCe Winans - Believe for It



Best Gospel Performance/Song

CeCe Winans - Never Lost



Best Music Film

Various Artists - Summer of Soul



Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

Jon Batiste - Freedom



Best Immersive Audio Album

Alicia Keys - Alicia



Best Remixed Recording

Deftones - Passenger (Mike Shinoda Remix)



Best Engineered Album, Non-Classical

Tony Bennet & Lady Gaga - Love for Sale



Best Historical Album

Joni Mitchell - Joni Mitchell Archives, Vol. 1: The Early Years (1963-1967)



Best Album Notes

The Complete Louis Armstrong Columbia and RCA Victor Studio Sessions 1946-1966



Best Boxed or Special Limited Edition Package

George Harrison - All Things Must Pass: 50th Anniversary Edition



Best Recording Package

2nd Generation Falangao Singing Group & The Chairman Crossover Big Band - Pakelang



Best Dance/Electronic Album

Black Coffee - Subconsciously



Best Dance/Electronic Recording

Rüfüs Du Sol - Alive



Best Reggae Album

Soja - Beauty in the Silence



Best Regional Roots Music Album

Kalani Pe’a - Kau Ka Pe’a



Best Folk Album

Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi - They’re Calling Me Home



Best Contemporary Blues Album

Christone “Kingfish” Ingram - 662



Best Traditional Blues Album

Cedric Burnside - I Be Trying



Best Bluegrass Album

Béla Fleck - My Bluegrass Heart



Best Americana Album

Los Lobos - Native Sons



Best American Roots Song

Jon Batiste - Cry



Best American Roots Performance

Jon Batiste - Cry



Best Country Song

Chris Stapleton - Cold



Best Country Duo/Group Performance

Brothers Osborne - Younger Me



Best Country Solo Performance

Chris Stapleton - You Should Probably Leave



Best Large Jazz Ensemble Album

Christian McBride Big Band - For Jimmy, Wes and Oliver



Best Jazz Instrumental Album

Ron Carter, Jack DeJohnette & Gonzalo Rubalcaba - Skyline



Best Latin Jazz Album

Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés - Mirror Mirror



Best Improvised Jazz Solo

Chick Corea - Humpty Dumpty (Set 2)



Best New Age Album

Stewart Copeland & Ricky Kej - Divine Tides



Best Arrangement, Instruments and Vocals

Vince Mendoza - To the Edge of Longing (Edit Version)



Best Arrangement, Instrumental or A Cappella

Charlie Rosen & Jake Silverman - Meta Knight’s Revenge



Best Instrumental Composition

Lyle Mays - Elberhard



Best Global Music Album

Angélique Kidjo - Mother Nature



Best Global Music Performance

Arooj Aftab - Mohabbat



Best Compilation Soundtrack for Visual Media

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday



Best Musical Theater Album

Barlow & Bear - The Unofficial Bridgerton Musical