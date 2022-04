Μία Ελληνίδα στo «τιμόνι» της Διεθνούς Ένωσης Πληροφοριακών Συστημάτων (AIS)

Το «τιμόνι» της Διεθνούς Ένωσης Πληροφοριακών Συστημάτων θα αναλάβει για πρώτη φορά Ελληνίδα επιστήμονας. Η Καθηγήτρια του ΟΠΑ Νάνσυ Πουλούδη, πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, εξελέγη συγκεκριμένα στη θέση της Προέδρου (President Elect) στο Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωση Πληροφοριακών Συστημάτων (Association for Information Systems – AIS).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη είναι η 3η γυναίκα πρόεδρος από το 1994, έτος ίδρυσης της Ένωσης. «Είναι εξαιρετική τιμή η εκλογή στη θέση της Προέδρου στην AIS. Στόχος μου είναι η βελτίωση του εύρους και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η AIS στα μέλη της, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες συναδέλφων από χώρες που ως τώρα υποεκπροσωπούνται, η ενίσχυση των δεσμών με τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία, καθώς και η ανάληψη καινοτόμων δράσεων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας για ψηφιακές και υβριδικές υπηρεσίες. Η συμμετοχή μου στη λήψη αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο αποτελεί και μια επιπλέον ευκαιρία ώστε να αναδειχθεί διεθνώς το ιδιαίτερα αξιόλογο έργο της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας που μελετά την ανάπτυξη, διαχείριση και χρήση πληροφοριακών συστημάτων» δήλωσε η ίδια.

Η Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη προτάθηκε από την αρμόδια επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων της AIS και εκλέχθηκε κατόπιν ψηφοφορίας από το σύνολο των μελών της Ένωσης. Η θητεία της ξεκινάει τον Σεπτέμβριο του 2022, είναι τριετής, και κατά τη διάρκειά της αναλαμβάνει καθήκοντα Εκλεγμένου Προέδρου (President Elect), Προέδρου (President), και Προηγούμενου Προέδρου (Immediate Past President), τον 1ο, 2ο και 3ο χρόνο αντίστοιχα.

Η Καθηγήτρια Νάνσυ Πουλούδη έχει Πτυχίο Πληροφορικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1991) και Μεταπτυχιακό (1993) και Διδακτορικό Δίπλωμα (1998) στα Πληροφοριακά Συστήματα από το London School of Economics, όπου σπούδασε με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία ως Λέκτορας στο Brunel University (1997-2001). Το 2001 εκλέχθηκε Επίκουρη Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το 2006 εκλέχθηκε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και το 2019 Καθηγήτρια Α’ βαθμίδας. Στο πλαίσιο της επιστημονικής της δράσης έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Συμμετέχει στη Συντακτική Επιτροπή των Journal of the Association for Information Systems (AIS), Information & Management, IT for Development, Health Policy & Technology, και International Journal of Society, Information, Communication and Ethics. Επί σειρά ετών έχει υπηρετήσει στο European Journal of Information Systems ως Senior Associate Editor και στο IT & People ως Associate Editor. Μετέχει τακτικά στη συντονιστική επιτροπή των συνεδρίων European Conference on Information Systems (ECIS) και Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS). Την περίοδο 2010-2013 ήταν εκπρόσωπος στην Διεθνούς Ένωση Πληροφοριακών Συστημάτων της Ευρώπης - Μέσης Ανατολής - Αφρικής (Region 2). Έχει διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνη σε ερευνητικά έργα ηλεκτρονικού επιχειρείν και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το Ερευνητικό Κέντρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Είναι αναπληρώτρια διευθύντρια του ερευνητικού εργαστηρίου Διοικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών (ISTLab). Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και τη μελέτη οργανωσιακών αλλαγών και των στρατηγικών και κοινωνικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Έχει βραβευθεί με το 2016 Sandra Slaughter Service Award και το 2020 Technology Challenge Award της Διεθνούς Ένωσης Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η Διεθνής Ένωση Πληροφοριακών Συστημάτων προάγει τη γνώση και την αριστεία στην πρακτική και τη μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων. Είναι η κορυφαία επαγγελματική Ένωση για άτομα και οργανισμούς που ηγούνται της έρευνας, της διδασκαλίας, της πρακτικής και της μελέτης πληροφοριακών συστημάτων παγκοσμίως.