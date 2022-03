Η Ευρώπη την Άνοιξη σε 4 ιδιαίτερους προορισμούς

Η εποχή αυτή, κλιματολογικά, είναι μαζί με το φθινόπωρο η πιο ιδανική για ταξίδια. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, οι περίπατοι γίνονται πιο εύκολα και η Φύση βγάζει τα δικά της χρώματα. Κι αν πρόκειται να κάνετε ένα ταξίδι στην Ευρώπη, δείτε ποιοι προορισμοί πραγματικά ξεχωρίζουν, πέρα από τα καθιερωμένα.

Δουβλίνο, Ιρλανδία

Η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας είναι πάντα ένας ζωντανός προορισμός, αλλά την Άνοιξη ζωντανεύει ακόμη περισσότερο με τον βελτιωμένο καιρό, τα φεστιβάλ μουσικής και μαγειρικής, τις δυνατότητες πεζοπορίας κ.ο.κ. Αν έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε το Δουβλίνο στις αρχές Ιουνίου, μην χάσετε το μεγαλύτερο φεστιβάλ κήπου Bloom in the Park στο Phoenix Park, ένα από τα πιο όμορφα πάρκα της Ευρώπης. Είναι επίσης μια καλή ευκαιρία για να επισκεφτείτε το περίφημο Giant’s Causeway, μια περιοχή που αποτελεί ένα μοναδικό φυσικό τοπίο από βασάλτη που συμπεριλαμβάνεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Για τη διαμονή σας, το The Marker Hotel είναι ψηλά στις προτιμήσεις ταξιδιωτών και βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, ενώ το Ariel House προτιμούν όσοι θέλουν να μείνουν πιο έξω, στο προάστιο Ballsbridge.