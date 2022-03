Βραβεία Όσκαρ 2022: Φήμες για την εμφάνιση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην τελετή απονομής

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών για να εμφανιστεί μέσω βίντεο στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ την Κυριακή (03.00 τα ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα).

«Οι αξιωματούχοι της Ακαδημίας εξακολουθούν να συζητούν για το εάν ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι θα εμφανιστεί πράγματι για λίγο στην εκπομπή, ανέφεραν πηγές. Δεν είναι, επίσης, σαφές αν θα εμφανιζόταν ζωντανά ή σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Η συζήτηση επικεντρώνεται στο εάν τα Όσκαρ θα πρέπει να μην παίρνουν πολιτική θέση, καθώς μαίνεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», σύμφωνα με το The Post.

Το ABC, που μεταδίδει την εκπομπή, λέγεται ότι τάσσεται υπέρ στο να κάνει μια δήλωση ο Ουκρανός πρόεδος.

Εν τω μεταξύ, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η ουκρανικής καταγωγής ηθοποιός Μίλα Κούνις, η οποία συγκέντρωσε 35 εκατομμύρια δολάρια με τον σύζυγό της, Άστον Κούτσερ, για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, θα κάνει μια δήλωση κατά τη διάρκεια της επίδειξης των βραβείων.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Daily Mail, υπογραμμίζει ότι το ενδεχόμενο εμφάνισης του Ζελένσκι στα Όσκαρ δεν είναι απίθανο. Άλλωστε, πριν γίνει πρόεδρος της Ουκρανίας, διέγραφε μία σημαντική πορεία ως ηθοποιός.

Μια από τις παρουσιάστριες των φετινών βραβείων, η Έιμι Σούμερ, όταν καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή ρωτήθηκε σχετικά, δήλωσε ανοιχτά την επιθυμία της να εμφανιστεί ο Ζελένσκι στη φετινή απονομή.

«Θέλω να βρω έναν τρόπο να έχουμε τον Ζελένσκι είτε δορυφορικά, είτε μαγνητοσκοπημένα. Πιστεύω ότι τα μάτια όλων θα είναι στραμμένα στο Όσκαρ, οπότε θα ήταν μία καλή ευκαιρία να πει κάποια πράγματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι υποψήφιοι για τα φετινά βραβεία Όσκαρ

Η ταινία «The Power Of The Dog» (Η εξουσία του σκύλου) της Τζέιν Κάμπιον προηγείται στις υποψηφιότητες με δώδεκα, ακολουθούμενη από το «Dune» με δέκα, με τις δύο αυτές ταινίες να διαγωνίζονται στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας. Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας είναι οι ταινίες «CODA», «Belfast», «Nightmare Alley», «West Side Story», «Don't Look Up», «Licorice Pizza», «Drive My Car» και «King Richard».

Belfast

Για την πρωτιά στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας, θα «μονομαχήσουν» οι: Κένεθ Μπράνα (Belfast), Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι (Drive My Car), Πολ Τόμας Άντερσον (Licorice Pizza), Τζέιν Κάμπιον (The Power Of The Dog) και Στίβεν Σπίλμπεργκ (West Side Story).

The Power of the Dog»

Στις κατηγορίες για τις καλύτερες ερμηνείες, η τελετή απονομής θα περιλαμβάνει μια αναμέτρηση μεταξύ των Χαβιέρ Μπαρδέμ (Being The Ricardos), Άντριου Γκάρφιλντ (tick, tick... Boom!), Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (The Power Of The Dog), Ντένζελ Ουάσινγκτον (The Tragedy Of Macbeth) και Γουίλ Σμιθ (King Richard).

Parallel Mothers

Στην αντίστοιχη γυναικεία κατηγορία είναι υποψήφιες οι Τζέσικα Τσάστεϊν (The Eyes of Tammy Faye), Ολίβια Κόλμαν (The Lost Daughter), Πενέλοπε Κρουζ (Parallel Mothers), Νικόλ Κίντμαν (Being The Ricardos) και Κρίστεν Στιούαρτ (Spencer).